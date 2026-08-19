Comienza el tratamiento fitosanitario con aviones y drones para el control de la pudenta del arroz en Extremadura

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural ha comenzado el tratamiento fitosanitario para el control de la pudenta del arroz, que cuenta con la colaboración de las Agrupaciones Técnicas de Sanidad Vegetal en el cultivo del arroz, que agrupan a la mayoría de los productores de este cereal, y se inicia a solicitud de las mismas.

El tratamiento se realizará mediante pulverizaciones aéreas, tanto con aviones como con drones. El producto empleado es un piretroide, autorizado para tratamientos aéreos, que se aplicará a una dosis de un litro por hectárea mediante técnicas de ultrabajo volumen.

El Servicio de Sanidad Vegetal realiza el seguimiento del desarrollo de la plaga desde mediados de junio para determinar el momento más oportuno para llevar a cabo la aplicación de fitosanitarios, indica la Junta en una nota de prensa.

Para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, así como el respeto a los plazos de seguridad y la preservación de la riqueza apícola, el Servicio de Sanidad Vegetal comunicará a los ayuntamientos receptivos y a las asociaciones de apicultores el inicio de la campaña área con un plazo de preaviso de, al menos, dos días.

Esta actuación se llevará a cabo en 25 términos municipales de toda la región y cuenta con un coste total de 249.197 euros, financiados con fondos autonómicos de la Junta de Extremadura. De este importe, 50.215 euros corresponden al producto aplicado y 198.982 euros a los servicios de aeronaves.

Como en campañas anteriores, se estiman en unas 20.000 hectáreas las beneficiadas por esta medida y los trabajos abarcarán las dos próximas semanas.

La pudenta del arroz (Eysarcoris ventralis) es un chinche que deprecia comercialmente el producto, puede ocasionar pérdidas tanto de calidad como de producción. En el grano maduro puede apreciarse una mancha oscura, denominada ojo de perdiz, que en algunas variedades de grano largo provoca un mayor porcentaje de granos partidos.