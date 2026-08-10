La localidad cacereña de Hernán-Pérez, situada en la comarca de Sierra de Gata, cuenta con la primera biblioteca especializada en megalitismo de la España rural, que estará abierta tanto para investigadores como para cualquier interesado en la materia.

Así, durante estos días han quedado instalados los primeros 250 volúmenes que conformarán este fondo documental, de los que medio centenar han sido adquiridos mediante financiación del Ministerio para la Transición Ecológica, mientras que el resto procede de donaciones realizadas por instituciones de toda España y Portugal que han querido sumarse a este proyecto colectivo.

Una iniciativa que se enmarca en el Proyecto Arqueológico Pradocastaño, que desde diez años estudian el patrimonio arqueológico de este municipio cacereño a la vez que trata de "demostrar que el conocimiento puede convertirse en una herramienta de desarrollo para un pequeño pueblo de la España Vaciada".

Así, en el marco de este proyecto se ha dado un nuevo paso con la creación del núcleo fundacional del futuro Fondo de Estudios Megalíticos de Hernán-Pérez, una biblioteca arqueológica especializada que "aspira a convertirse en un centro de referencia para el estudio del megalitismo, la protohistoria y la arqueología peninsular".

La iniciativa ha sido posible gracias al proyecto 'Territorio y Memoria: Patrimonio Comunitario y Resiliencia Rural en Sierra de Gata', impulsado por la Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata y financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Una actuación que busca "demostrar que la cultura, el patrimonio y el conocimiento también pueden desempeñar un papel esencial en las estrategias de desarrollo frente al reto demográfico", según señalan responsables del proyecto en nota de prensa.

En ese sentido, la creación de este fondo documental constituye la primera infraestructura científica estable vinculada al Proyecto Arqueológico Pradocastaño, que busca "facilitar el trabajo de investigadores, estudiantes universitarios y especialistas, pero también para acercar el conocimiento histórico a cualquier persona interesada en comprender mejor la Prehistoria de la Península Ibérica".

Esta biblioteca nace con la vocación de seguir creciendo de forma permanente mediante nuevas adquisiciones y futuras donaciones, hasta convertirse en uno de los fondos especializados sobre megalitismo más importantes del ámbito rural español.

En ese sentido, el presidente de la Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata y director del Proyecto Arqueológico Pradocastaño, Pablo Iglesias, ha destacado que "el verdadero propósito del Proyecto Arqueológico Pradocastaño ha sido demostrar que un pequeño municipio de la España rural también puede producir conocimiento, atraer investigadores, generar redes científicas y construir infraestructuras culturales de primer nivel".

Con el nacimiento de este fondo documental especializado, Hernán-Pérez, "da un nuevo paso en ese camino", y refuerza la idea de que el acceso al conocimiento "no debe ser un privilegio reservado a las grandes ciudades, sino una oportunidad también para los pueblos que han decidido hacer del patrimonio una herramienta para construir su futuro", concluye.