Los Colegios de Farmacéuticos trasladan a Guardiola la aportación de las farmacias para fortalecer el sistema sanitario

Los presidentes del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, y de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Badajoz y Cáceres, Cecilio Venegas y Juan José Hernández, respectivamente, se han reunido este lunes con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en Mérida, donde han traslado la aportación de las farmacias para fortalecer el sistema sanitario.

Durante el encuentro, en el que también ha participado la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, los responsables farmacéuticos han detallado a la presidenta extremeña el papel que juega la farmacia en un contexto marcado por el envejecimiento, la cronicidad, las amenazas pandémicas y los retos sanitarios derivados de las desigualdades sociales para reforzar la capacidad de vigilancia, anticipación y respuesta de los sistemas sanitarios.

"Una valiosa contribución que se puede extender a nuevos ámbitos contando con la eficiencia, accesibilidad y cohesión territorial que aporta la farmacia comunitaria", ha informado en nota de prensa el Colegio de Farmacéuticos de Extremadura.

Además, se ha puesto de manifiesto cómo Extremadura es "buen ejemplo" de la aportación asistencial de la farmacia comunitaria como una infraestructura sanitaria "cercana y accesible" a los ciudadanos y su "valiosa participación" en diversos proyectos con gran impacto en la salud de la población.

Uno de ellos es el programa pionero para mejorar la atención sanitaria en el medio rural y reducir la mortalidad por parada cardiorrespiratoria o muerte súbita, que ha permitido crear una red de cardioprotección en municipios rurales gracias a la colaboración entre el Servicio Extremeño de Salud y los Colegios de Farmacéuticos de Cáceres y Badajoz.

Asimismo, en el ámbito social se ha destacado el proyecto 'Tu farmacia, espacio de confianza', que ha convertido a más de 750 farmacias extremeñas en una red de 'Puntos violetas' de ayuda y orientación para mujeres víctimas de violencia de género o sexual.