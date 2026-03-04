Cinco detenidos e investigados, dos de ellos menores, por el robo de 14 móviles en una tienda en Montijo

Agentes de la Guardia Civil han detenido e investigado a cinco vecinos de Montijo, dos de ellos menores de edad, como presuntos miembros de un grupo delictivo acusado de robar 14 teléfonos móviles en una tienda de esta lcoalidad pacense.
Además, se la actuación se ha investigado a otras seis personas por delito de receptación, quienes adquirieron algunos de estos móviles a sabiendas de su procedencia ilícita.
La operación se inició el pasado verano cuando la Guardia Civil de Montijo tuvo conocimiento del robo perpetrado por un grupo de personas, quienes accedieron a un establecimiento de telefonía, y tras forzar las vitrinas expositoras se apoderaron de un altavoz y 14 dispositivos móviles, todo ello valorado en unos 5.000 euros aproximadamente.
Ante las sospechas de que estos teléfonos pudieran estar operativos, los agentes realizaron en su investigación diferentes tipos de gestiones en las que pudieron determinar la implicación en el robo de seis personas, quienes tendrían en su poder alguno de estos teléfonos, que los habrían adquirido a sabiendas de su procedencia ilícita.
Del desarrollo de la investigación llevada a cabo durante estos meses en la que ha colaborado Policía Local de Montijo, también se ha logrado identificar a los presuntos autores materiales de robo, un grupo de cinco jóvenes montijanos, dos de ellos menores de edad, quienes, tras cometer la acción delictiva, vendieron los terminales a terceras personas por un precio por debajo de su valor real.
Con todas las pruebas incriminatorias han sido detenidos e investigados el grupo delictivo como supuestos autores del robo, así como otros seis investigados por un delito de receptación al comprar los móviles.
Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montijo y la Fiscalía de Menores de Badajoz.
Señala la Guardia Civil que la investigación continúa abierta, por lo que no se descarta la implicación de otras personas tanto en el robo como en la compra de los demás teléfonos.