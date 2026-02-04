Cinco carreteras de la provincia de Cáceres se mantienen cortadas al tráficos por lluvia o nieve

De acuerdo con la última actualización facilitada por la Guardia Civil, un anegamiento por lluvia intensa ha provocado el corte de la CC-146, que une la EX-117 hasta el límite con Portugal por Zarza la Mayor, entre los kilómetros 3.400 al 3.900.

Asimismo, se ha cortado la CC-350, de Trujillo a Ibahernando debido a un socavón en el kilómetro 15. Se han habilitado desvíos en los kilómetros 10.100 y 17.200.

La nieve provoca el corte de otras tres vías de la provincia. Se trata de la CC-437, que une la EX-118 con el Pico Villuercas); la CC-224, carretera del Puerto de Honduras, entre Hervás (EX-205) y Cabezuela del Valle (N-110); y la CC-242, de Piornal a Garganta la Olla.