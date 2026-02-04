CARRETERAS

Cinco carreteras de la provincia de Cáceres se mantienen cortadas al tráficos por lluvia o nieve

Las fuertes precipitaciones que están dejando la sucesión de borrascas siguen condicionando la circulación por las carreteras de la provincia cacereña.

Redacción

Extremadura |

Cinco carreteras de la provincia de Cáceres se mantienen cortadas al tráficos por lluvia o nieve
Cinco carreteras de la provincia de Cáceres se mantienen cortadas al tráficos por lluvia o nieve | Guardia Civil

De acuerdo con la última actualización facilitada por la Guardia Civil, un anegamiento por lluvia intensa ha provocado el corte de la CC-146, que une la EX-117 hasta el límite con Portugal por Zarza la Mayor, entre los kilómetros 3.400 al 3.900.

Asimismo, se ha cortado la CC-350, de Trujillo a Ibahernando debido a un socavón en el kilómetro 15. Se han habilitado desvíos en los kilómetros 10.100 y 17.200.

La nieve provoca el corte de otras tres vías de la provincia. Se trata de la CC-437, que une la EX-118 con el Pico Villuercas); la CC-224, carretera del Puerto de Honduras, entre Hervás (EX-205) y Cabezuela del Valle (N-110); y la CC-242, de Piornal a Garganta la Olla.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer