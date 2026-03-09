CICYTEX pone en marcha el Plan de Calas para estimar la calidad del corcho

El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) ha abierto el plazo de solicitud para la realización del 'Plan de Calas', destinado a propietarios y gestores de alcornocales que vayan a descorchar durante la próxima campaña de descorche, que se prevé iniciar el 15 de mayo.

Este año, como novedad, el Plan de Calas incluye también la posibilidad de muestrear alcornocales con corcho de 8 años; en este caso se realizará una modelización para estimar qué calidad tendrá el corcho cuando cumpla 9 años y se pueda descorchar.

Este servicio que ofrece CICYTEX, a través del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (ICMC), está apoyado en un método de muestreo forestal definido por técnicos de este centro de investigación.

Según ha explicado la Junta en un comunicado, pretende otorgar una valoración objetiva de la calidad media del corcho a las explotaciones que lo solicitan antes de la venta de esta materia prima, cuando el corcho aún está en el árbol.

La estimación de la calidad de corcho de 8 años se hace gracias a modelos de crecimiento del corcho que permiten establecer el calibre final con un turno de 9 o incluso 10 años.

Las personas interesadas deberán rellenar el impreso que se encuentra disponible en la web de CICYTEX, organismo dependiente de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional y presentarlo antes del 31 de mayo.

El proceso comienza con la recogida de un total de 75 muestras de corcho en la explotación, las denominadas 'calas', que poseen un tamaño aproximado de 12x12 centímetros para facilitar su manipulación; así como la recopilación de datos selvícolas, con el fin de estimar la calidad del corcho y valorar el estado del alcornocal.

Una vez que las calas llegan al ICMC, estas se someten a un proceso similar al que lleva a cabo la industria preparadora, que consiste en el secado, cocido, recorte, calibrado y escogido, para su análisis posterior en el laboratorio.

Con los datos que se obtengan, los propietarios y gestores de los alcornocales recibirán un primer informe sobre la calidad del corcho de sus árboles, con los porcentajes de cada una de las clases de calidad que marca la industria corchera (grueso, bueno, flaco, delgado, refugo), y una comparativa con los valores medios de calidad comarcales y regionales.

En este informe también se recogerán las alteraciones que se han observado en el corcho y que pueden repercutir en su valor.

Además, recibirán un informe adicional con información sobre el uso del suelo, aprovechamiento ganadero, estado fitosanitario (incidencia de plagas y enfermedades) y una evaluación de podas y descorches anteriores.

En ambos documentos se detallan también recomendaciones avaladas por los estudios del centro, que pueden mejorar la calidad del corcho de la finca y su estado selvícola en general.

Este muestreo también incluye a alcornocales con corcho de 8 años, cuyo descorche está previsto en el año 2027, debido a que los acuerdos de compra-venta los suelen hacer los propietarios en los meses previos al descorche y, en ese tiempo necesario para la realización del informe, las ventas ya están cerradas y finalizadas.