La Plataforma de Mujeres por la Igualdad de Cáceres convoca una marcha el domingo 8 para no retroceder en derechos

La Plataforma de Mujeres por la Igualdad (PMI) de Cáceres ha convocado una marcha para el próximo domingo, 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que saldrá de la plaza de América, en el entorno de La Cruz, a las 13,00 horas, y discurrirá hasta la Plaza Mayor.

La manifestación recorrerá la avenida de España y la calle San Antón para enfilar la calle San Pedro y bajar hasta la Plaza Mayor donde se leerá un manifiesto y se contará con la participación de las alumnas del Conservatorio Profesional de Danza, que han diseñado una actuación con motivo del 8M.

Con el lema 'Igualdad. Derechos. Justicia. Acción', la manifestación contará con la animación de la batucada Santuka de fuego a lo largo del recorrido. "El 8 de marzo llenaremos las calles, por el feminismo, por la igualdad, ni un paso atrás, nuestros derechos no se tocan", resalta la organización.

El manifiesto que se leerá en la Plaza Mayor recuerda que "las mujeres se movilizan para recordar que sin igualdad no hay democracia, sin derechos no hay libertad, sin justicia no hay futuro y sin acción no hay cambio".

Así, la PMI pone el foco en la necesidad de defender los avances logrados y frenar cualquier retroceso en materia de derechos. De esta forma, "reivindica una igualdad real y efectiva, más allá de los eslóganes, denunciando la precariedad laboral, los techos de cristal y las desigualdades estructurales que siguen afectando a las mujeres".

Entre las principales reivindicaciones destacan la defensa de derechos que "no se negocien ni se recorten"; el derecho a vivir sin violencia en todas sus formas: violencia de género, agresiones sexuales, trata, prostitución, acoso y explotación; y el "acceso garantizado al aborto seguro, sin trabas territoriales o políticas".

Asimismo, se reivindica una educación afectivo-sexual basada en la libertad y el respeto; políticas públicas "valientes", con recursos suficientes y compromisos reales, y una conciliación corresponsable que no recaiga exclusivamente sobre las mujeres.

El manifiesto también expresa solidaridad con mujeres de todo el mundo que sufren violencia, represión y discriminación, y reclama "justicia, reparación y transformación social".

La Plataforma de Mujeres por la Igualdad hace un llamamiento a toda la ciudadanía de Cáceres para que participe activamente en esta movilización, al entender que "la igualdad es una cuestión democrática que interpela al conjunto de la sociedad".

"El 8 de marzo, Cáceres volverá a alzar la voz por una sociedad más justa, libre e igualitaria", concluye la plataforma que insiste en que "los derechos no se tocan" y "no daremos ni un paso atrás".