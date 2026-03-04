La Guardia Civil investiga a tres personas por furtivismo en Zarzacapilla

La Guardia Civil investiga a tres vecinos de Zarzacapilla, Cabeza del Buey y Peñalsordo como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna por cazar de manera furtiva en una finca del término municipal zarceño.

Según ha informado el instituto armado en una nota de prensa, los hechos fueron detectados el pasado mes por una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Herrera del Duque, dentro de los dispositivos establecidos para prevenir delitos relacionados con la actividad cinegética.

Los agentes observaron un vehículo en el paraje conocido como “Valle Prieto”, terreno acotado y catalogado como Zona de Caza Limitada, cuyo conductor esparcía supuestamente alimento para atraer animales.

Ante las sospechas de furtivismo, la Guardia Civil intensificó la vigilancia y días después sorprendió a tres personas que, provistas de escopetas y con la ayuda de perros de caza, batían la zona para espantar y dirigir las piezas hacia los cazadores apostados, llegando a escuchar un disparo.

Tras su identificación, los agentes comprobaron que carecían de autorización para cazar en la finca y que, en jornadas previas, habrían estado aportando alimento como acto preparatorio para facilitar la captura de animales.

La Guardia Civil intervino armas de fuego, munición y un cuchillo de remate, e instruyó diligencias por un presunto delito recogido en el artículo 335 del Código Penal, que han sido remitidas al Juzgado de Castuera.