La CHT invierte casi 3,4 millones en conservación y mantenimiento de 11 presas en las provincias de Cáceres y Salamanca

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha formalizado el contrato de servicios de explotación, mantenimiento y conservación de las presas de la zona 3ª de explotación (Cáceres y Salamanca).

La inversión total asciende a casi 3,4 millones de euros destinados a garantizar la seguridad de las infraestructuras y su funcionamiento.

Así, la CHT apunta que asegurar una gestión integral y el cumplimiento de las Normas Técnicas de Seguridad para las presas y sus embalses conlleva una serie de actuaciones, entre las que destacan la ejecución de labores de mantenimiento y conservación ordinarias, preventivas y correctivas de todos los elementos de las presas a fin de controlar su funcionamiento, además de actuaciones extraordinarias destinadas a la adaptación normativa, remodelaciones, rehabilitación e instalación de nuevos equipos necesarios.

Con el fin de optimizar la gestión operativa de los trabajos se ha adjudicado a la Unión Temporal de empresas Acciona Mantenimiento de Infraestructturas S.A, Construcciones Araplasa S.A, e Indragua Ingeniería S.L, abreviadamente 'UTE Presas Cáceres y Salamanca', por un importe total de 3.352.596,72 euro (con IVA) y un plazo de ejecución de 36 meses, señala en nota de prensa la CHT.

Este contrato contempla los trabajos en las presas cacereñas de Baños, Aldeanueva, Jerte, Valdeobispo, Gabriel y Galán, Borbollón, Árrago, Rivera de Gata, Villar de Plasencia y el Azud de Hervás, así como la presa salmantina de Navamuño.

Estas 11 presas se encuentran en la zona 3ª de explotación de la cuenca hidrográfica del Tajo que está compuesta por el Subsistemas que conforman los ríos Alagón y Árrago.

La puesta en marcha coordinada de estos trabajos y herramientas de gestión reafirma el "compromiso" de la CHT con la seguridad y el funcionamiento de las infraestructuras gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).