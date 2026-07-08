La CHG logra controlar la presencia de la especie Ludwigia spp. en el embalse de Los Canchales

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha constatado la eficacia de las actuaciones desarrolladas para el control y eliminación de la especie exótica invasora Ludwigia spp. en la cola del embalse de Los Canchales.

La intervención ha supuesto una inversión de 370.000 euros y está cofinanciada con fondos europeos a través del Programa Plurirregional de España Feder 2021-2027.

Tras la detección de esta planta acuática en mayo de 2024, el organismo de cuenca puso en marcha una intensa campaña de erradicación cuyos trabajos comenzaron en septiembre de ese mismo año.

Las actuaciones se han desarrollado sobre una superficie aproximada de 45 hectáreas y se ha utilizado la combinación de medios mecánicos y tratamientos manuales localizados, empleando retroexcavadoras y bulldozers en las zonas con mayor afección.

Tras varios meses de la finalización de los trabajos, el seguimiento realizado por los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana confirma que las actuaciones han alcanzado los resultados previstos.

En la actualidad, únicamente se detectan pequeños rebrotes puntuales de Ludwigia spp. en las zonas previamente afectadas, que continúan siendo eliminados de forma sistemática mediante labores de mantenimiento y vigilancia.

Los resultados obtenidos permiten afirmar que se ha logrado controlar la presencia de esta especie invasora en el área de actuación y se ha evitado su propagación a otras zonas del embalse, ha informado la CHG en nota de prensa.

El embalse de Los Canchales situado en el término municipal de Montijo, constituye un enclave de "elevado valor ecológico" que alberga una "importante diversidad" de fauna y flora asociadas a los ecosistemas acuáticos.

Por la importancia de sus valores naturales forma parte de la Red Natura 2000 y está integrado en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).