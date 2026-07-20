Cerca de 240 personas se inscriben para participar en el XVII Descenso del Río Alagón de Coria

Coria comienza ya con los preparativos para celebrar la XVII Descenso del Río Alagón, que se disputará el próximo domingo 26 de julio y para el que ya se han inscrito 238 personas.

Se trata de una de las actividades deportivas y recreativas más esperadas del verano en el Valle del Alagón. Un evento que reúne, cada año, a cientos de participantes dispuestos a disfrutar de una jornada única en contacto con la naturaleza, combinando deporte, aventura, convivencia y diversión.

La prueba recorrerá el tradicional tramo comprendido entre el Puente de la Macarrona y el Puente de Hierro de Coria, ofreciendo a los participantes la oportunidad de descubrir el entorno natural del río Alagón desde una perspectiva diferente y en un ambiente festivo y familiar, según destaca el Ayuntamiento de Coria en su página web.

Habrá dos distancias diferentes: un recorrido largo, de 18,8 kilómetros, pensado para quienes buscan una experiencia más intensa y aventurera; y otro corto, de 7,5 kilómetros, ideal para quienes desean iniciarse en este tipo de actividades sin renunciar a la emoción y al contacto con la naturaleza. Para la primera, ya hay unos 216 inscritos, mientras que para la prueba corta hay 22 participantes, según las listas provisionales.

Además de la prueba principal, la organización ha preparado un amplio programa de actividades complementarias de turismo activo destinadas a participantes, acompañantes y público en general.

Así, durante la mañana del domingo 26 de julio, se podrán disfrutar gratuitamente de propuestas como paseos en zodiac, 'paddle surf', rápel, tirolinas al agua y un castillo hinchable para los más pequeños.

Todas estas actividades se desarrollarán en la lámina de agua comprendida entre el Puente de Hierro y el Puente Nuevo de Coria, ofreciendo una jornada de ocio y naturaleza para toda la familia.

El consistorio recuerda que esta prueba está integrada en el Circuito Extremeño de Aguas Dulces 'Euroace Sporto 2026', promovido por la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura.