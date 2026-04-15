La celebración del Corpus Christi se pospone al 14 de junio en Mérida y Badajoz por la visita del Papa

La celebración del Corpus Christi se pospone al 14 de junio en Mérida y Badajoz, así como en aquellas parroquias que lo consideren oportuno, por coincidir con la visita del Papa León XIV a España.

Cabe destacar que el Papa celebrará el Corpus Christi el 7 de junio en Madrid, acto al que están invitados todos los obispos españoles, y debido a esta circunstancia excepcional, en Mérida, Badajoz y en las parroquias que lo consideren oportuno, el domingo 7 se celebrará la Misa del X Domingo del Tiempo Ordinario.

Por ello, la Solemnidad del Corpus Christi, con la tradicional procesión del Santísimo Sacramento, se trasladará al domingo, día 14 de junio, ha informado la Archidiócesis de Mérida-Badajoz en nota de prensa.

Las parroquias que no modifiquen su programación por la visita papal celebrarán el Corpus Christi el 7 de junio, y el XI Domingo del Tiempo Ordinario el 14 de junio, siguiendo el calendario litúrgico ordinario.