CCOO y UGT muestran su "oposición" a la implantación en la región de la Universidad Abierta

CCOO de Extremadura ha votado en contra del Dictamen del Consejo Económico y Social de Extremadura sobre el Anteproyecto de Ley de reconocimiento de la Universidad Abierta de Extremadura, porque, aunque este es desfavorable a la llegada de esta universidad privada, no refleja "con suficiente contundencia", en su opinión, los "riesgos que supone la implantación de una nueva universidad privada en la comunidad.

En este línea, el sindicato ha defendido la educación superior como un servicio público y ha considerado que la universidad pública extremeña cubre las necesidades de la región con unas exigencias de "calidad, equidad y universalidad que no puede cumplir ninguna entidad privada, cuyos intereses son básicamente económicos".

El voto desfavorable de CCOO de Extremadura al dictamen del CES señala que éste "no deja totalmente establecido que el interés general de Extremadura exige priorizar el fortalecimiento del sistema universitario público y evitar decisiones que puedan incrementar la competencia por un alumnado cada vez más reducido".

Para el sindicato, es "fundamental" dejar claro que la política universitaria de Extremadura debe orientarse a consolidar y poner en valor la Universidad de Extremadura como "instrumento esencial" para el progreso económico, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades de la ciudadanía extremeña.

El sindicato UGT Extremadura ha presentado un voto particular al dictamen del Consejo Económico y Social de Extremadura sobre el anteproyecto de ley de reconocimiento de la Universidad Abierta de Extremadura-ONEX, con el objetivo de "dejar constancia de su posición desfavorable ante la autorización de este nuevo proyecto universitario privado".

Se trata del segundo proyecto de universidad privada sobre el que se pronuncia el CES de Extremadura con dictamen favorable, pese a contar con votos particulares de UGT Extremadura y de otras organizaciones", según informa UGT en nota de prensa.

Según recuerda, el primer proyecto para la creación de una universidad privada en la región fue el de Uninde, que salió adelante con el único voto particular de UGT Extremadura, y ahora esta reiteración "confirma una preocupante deriva hacia la normalización de iniciativas universitarias privadas que, a su juicio, no garantizan suficientemente el interés general, el arraigo territorial ni la protección de la Universidad Pública".

UGT Extremadura, que ha participado activamente en la elaboración del dictamen del CES y comparte buena parte de su contenido, considera necesario "reforzar el pronunciamiento crítico" ante un proyecto que, a su juicio, "evidencia la laxitud con la que se viene permitiendo la implantación de universidades privadas en Extremadura".