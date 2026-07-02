CCOO reclama al SES la "licitación inmediata" del contrato de limpieza del Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral

El sindicato CCOO ha criticado este miércoles la "grave situación de precariedad laboral" que soporta la plantilla del servicio de limpieza del Hospital de Campo Arañuelo en Navalmoral de la Mata como consecuencia de la "inaceptable prórroga continuada del contrato del servicio", una situación que provoca que las trabajadoras "no se puedan beneficiar de derechos y mejoras salariales del convenio colectivo de limpieza de la provincia de Cáceres".

La Federación de CCOO del Hábitat de Extremadura está encabezando las protestas que diariamente están llevando a cabo las trabajadoras del servicio de limpieza a las puertas del Hospital y que están teniendo un seguimiento de la totalidad de la plantilla, señala el sindicato en nota de prensa.

El secretario general de CCOO del Hábitat de Extremadura, Antonio Pino, ha reclamado a la Gerencia del Hospital y al Servicio Extremeño de Salud (SES) que "dejen de prolongar una situación que está perjudicando gravemente" a las trabajadoras y pongan en marcha, "de manera urgente, la licitación de un nuevo contrato".

CCOO lamenta que la plantilla "lleva años viendo cómo se deterioran sus condiciones económicas y laborales", ante lo que la ausencia de una nueva licitación impide incorporar mejoras salariales, actualizar las condiciones de trabajo y "garantizar los derechos que corresponden a unas profesionales que desempeñan una labor imprescindible para el funcionamiento del hospital", señala el sindicato.

"Las administraciones públicas no pueden seguir utilizando las prórrogas como una solución permanente", ha señalado Pino, quien ha considerado "una falta de responsabilidad que condena a estas trabajadoras a perder poder adquisitivo y a vivir en una incertidumbre constante", ha dicho.

La organización sindical recuerda que la limpieza hospitalaria constituye un "servicio esencial para garantizar la seguridad sanitaria de pacientes, profesionales y visitantes", ante lo que mantener un contrato prorrogado durante años no solo repercute negativamente en la plantilla, sino que también "pone en riesgo la estabilidad y la calidad" del servicio que recibe la ciudadanía del Área de Salud de Navalmoral de la Mata.

Por todo ello, CCOO del Hábitat de Extremadura exige a la Administración que "publique de forma inmediata" el pliego de condiciones para la contratación del servicio de limpieza, incorporando cláusulas que garanticen el cumplimiento del convenio colectivo, la mejora de las condiciones laborales y económicas de la plantilla, así como la estabilidad en el empleo y una prestación del servicio acorde con las necesidades reales del hospital.

Finalmente, el sindicato advierte de que "no permitirá que la situación continúe prolongándose indefinidamente" y anuncia que, si no se producen avances inmediatos, intensificará las movilizaciones y promoverá "cuantas acciones sindicales sean necesarias para defender los derechos de las trabajadoras".

CCOO del Hábitat de Extremadura reitera que defender unas condiciones laborales dignas para la plantilla de limpieza es también defender la calidad de la sanidad pública extremeña y el derecho de la ciudadanía a recibir una atención en las mejores condiciones de higiene y seguridad.