CCOO de Extremadura lanza la campaña «Clima extremo, trabajo seguro» para impulsar protocolos frente a las emergencias climáticas

CCOO de Extremadura ha puesto en marcha la campaña «Clima extremo, trabajo seguro», una iniciativa de sensibilización e información dirigida a incorporar la emergencia climática como una prioridad en la salud laboral y en la negociación colectiva.

La campaña pone el foco en la necesidad de implantar protocolos de actuación frente a emergencias climáticas, instrumentos esenciales para anticipar los riesgos, proteger la salud de las personas trabajadoras y garantizar la continuidad segura de la actividad cuando se produzcan situaciones de alerta.

CCOO de Extremadura recuerda que la normativa estatal ha reforzado recientemente la obligación de incorporar estos protocolos a la negociación colectiva y ha reconocido nuevos derechos para las personas trabajadoras, como los permisos climáticos retribuidos o la paralización de la actividad ante situaciones de riesgo grave e inminente.

Con esta campaña, CCOO de Extremadura quiere trasladar un mensaje claro: los fenómenos meteorológicos extremos son también un riesgo laboral y, por tanto, deben abordarse desde la prevención y la negociación colectiva.

La intensificación de las olas de calor, los incendios forestales, las tormentas, las lluvias torrenciales o los episodios de frío extremo ya no constituyen fenómenos excepcionales, sino una realidad cada vez más frecuente que tiene un impacto directo sobre las condiciones de trabajo y sobre la salud de miles de personas trabajadoras.

No hablamos de un problema futuro, sino de una realidad que ya está afectando a las personas trabajadoras y que exige respuestas inmediatas.

El objetivo de la campaña es trasladar una idea fundamental: la adaptación al cambio climático también pasa por proteger la salud en el trabajo.