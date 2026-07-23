CCOO desconvoca las movilizaciones de los trabajadores de los centros de transporte de Extremadura

El sindicato CCOO ha desconvocado las movilizaciones próximas de los trabajadores de los Centros de Servicios al Transporte de Extremadura tras la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de resolver el contrato de concesión a la empresa Copergy Ibérica por sus graves y reiterados incumplimientos.

CCOO del Hábitat de Extremadura valora esta decisión como "la mejor solución" para los trabajadores "después de meses de lucha sindical y sufrir una penosa situación que nunca debió producirse", tras lo que considera que la resolución del contrato demuestra que "las reivindicaciones de la plantilla eran justas y que las denuncias realizadas por CCOO estaban plenamente fundamentadas".

Ante esta situación, CCOO reclama que el proceso que se abra a partir de ahora "garantice el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, la continuidad del servicio, el respeto a las condiciones laborales y el abono de todas las cantidades adeudadas a los trabajadores", tras lo que ha aseverado que reclamará que ningún trabajador sea perjudicado por una situación de la que no es responsable.

Señala CCOO a través de nota de prensa que, durante todo este conflicto, los trabajadores han sufrido "retrasos e impagos salariales, incertidumbre sobre su futuro laboral y una absoluta falta de garantías por parte de la empresa concesionaria", tras lo que ha valorado que la plantilla respondió "con unidad, dignidad y firmeza, negándose a aceptar como normal una gestión marcada por los incumplimientos".

CCOO del Hábitat de Extremadura reafirma que ha estado "desde el primer momento" al lado de los trabajadores, liderando las reivindicaciones, impulsando reuniones con las administraciones, denunciando públicamente la situación y promoviendo todas las acciones necesarias para exigir una solución definitiva.

El sindicato recuerda que "fue la presión ejercida por la plantilla y por CCOO la que logró situar este problema en la agenda política e institucional hasta alcanzar la resolución ahora acordada".

Según señala, la decisión adoptada por la Junta de Extremadura, respaldada por el Dictamen 124/2026 de la Comisión Jurídica de Extremadura, "confirma de manera contundente" lo que los trabajadores y CCOO venían denunciando desde hace meses, que "existían incumplimientos graves, reiterados y sostenidos en el tiempo por parte de la empresa concesionaria, incompatibles con la correcta prestación de un servicio público estratégico para Extremadura".

Por ello, CCOO considera que esta resolución "no debe interpretarse únicamente como el final de un conflicto contractual, sino como el resultado de la movilización colectiva de unos trabajadores" que decidieron defender sus derechos frente a los abusos y la irresponsabilidad empresarial.

La desconvocatoria de las movilizaciones responde a este nuevo escenario y al compromiso de actuar con responsabilidad una vez que la Administración ha tomado una decisión que el sindicato venía reclamando desde hace meses. Sin embargo, CCOO advierte de que la resolución del contrato "no pone fin a las obligaciones pendientes ni a la defensa de los derechos de la plantilla", apunta.

Finalmente, CCOO del Hábitat de Extremadura quiere reconocer públicamente la "ejemplar respuesta" de los trabajadores de los Centros de Servicios al Transporte, cuya "unidad, determinación y confianza en la acción sindical han sido decisivas para alcanzar este resultado".