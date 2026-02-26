CCOO se concentrará este jueves ante la Residencia La Granadilla de Badajoz para pedir medidas urgentes tras el incendio

El sindicato CCOO ha reclamado a la Junta de Extremadura medidas urgentes que resuelvan las "graves deficiencias" detectadas en la Residencia de Mayores La Granadilla de Badajoz tras el incendio de este pasado domingo, que obligó al desalojo de parte del edificio.

Ante esta situación, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha convocado una concentración de la plantilla de esta residencia para este jueves, 26 de febrero, a las 11,00 horas, en la puerta del centro, con el objetivo de "exigir soluciones inmediatas y garantizar que una situación de estas características no vuelva a repetirse".

Según señala el sindicato en nota de prensa, el fuego registrado el pasado domingo "no solo es un suceso muy preocupante, sino que además pone en evidencia graves carencias estructurales y de seguridad" que venían siendo denunciadas desde hace tiempo por la propia plantilla.

El sindicato ha trasladado formalmente su preocupación al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), y ha subrayado que lo ocurrido "no puede entenderse como un hecho aislado, sino como la consecuencia de una falta de inversión y de mantenimiento que compromete la seguridad tanto de las personas mayores como de los profesionales que las atienden", señala.

CCOO denuncia que, durante el incendio, no se activaron las alarmas contra incendios y los sistemas de detección de humo no funcionaron correctamente, lo que a su juicio, pone de manifiesto "un fallo crítico en los mecanismos básicos de protección en un centro en el que estás medidas preventivas deberían ser prioritarias".

CCOO critica, además, la existencia de una instalación eléctrica "obsoleta y potencialmente peligrosa", así como la inoperatividad del grupo electrógeno en caso de cortes de suministro, una circunstancia "especialmente grave en un centro que atiende a personas en situación de gran dependencia", asevera el sindicato.

A ello se suman deficiencias estructurales generalizadas en el edificio y una plantilla "claramente insuficiente", especialmente en el turno de noche, donde hasta 120 residentes pueden quedar bajo la atención de tan solo tres profesionales.

Para CCOO, el hecho de que el incendio, que obligó a desalojar la quinta planta y posteriormente la cuarta por acumulación de humo, no haya tenido consecuencias irreparables "se debe fundamentalmente a la profesionalidad y entrega" de los trabajadores, así como a la rápida actuación de los servicios de emergencia. Ocho personas tuvieron que ser trasladadas al hospital, aunque no se registraron víctimas mortales.

Ante esta situación, el sindicato reclama la "apertura inmediata de una investigación exhaustiva e independiente que esclarezca lo sucedido y determine responsabilidades", y pide la "instalación urgente y plenamente operativa de sistemas de alarma y detección de incendios, la renovación integral de la instalación eléctrica y la reparación del grupo electrógeno", así como la puesta en marcha de un plan completo de rehabilitación del edificio y el refuerzo inmediato de las plantillas, con especial atención al turno nocturno.

Finalmente, CCOO advierte de que "la seguridad en un centro residencial no puede depender del esfuerzo sobrehumano de su plantilla ni de la improvisación ante una emergencia".