CCOO se concentra frente a hospitales de la región para reclamar la reclasificación del personal técnico del SNS

El sindicato CCOO ha celebrado este lunes sendas concentraciones frente a los hospitales de Coria, Llerena, Don Benito-Villanueva y Perpetuo Socorro de Badajoz, para reclamar la reclasificación profesional del personal técnico medio y superior del Sistema Nacional de Salud, "un compromiso del Gobierno que no deja de posponerse y se tenía que haber cumplido hace bastante tiempo".

La delegada de CCOO en el Hospital Perpetuo Socorro, María Ángeles Romero, ha explicado en la concentración que la reclamación del sindicato se dirige especialmente hacia el Ministerio de Hacienda, pues es el organismo que está "bloqueando la reclasificación porque no transfiere los fondos necesarios para llevarla a efecto".

Ante esta situación, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO convocó el pasado 25 de mayo una huelga general y movilizaciones en todo el país que tuvieron un "amplio seguimiento en Extremadura", por lo que con el fin de abrir vías de negociación, ha decidido posponer la huelga prevista para este lunes, pero sí ha mantenido la convocatoria de concentraciones para "visibilizar el apoyo del colectivo de técnicos medios y superiores a las reivindicaciones del sindicato", señala el sindicato en nota de prensa.

CAMBIAR DE GRUPO PROFESIONAL

Según apunta, CCOO viene "demandando desde hace años una defensa continuada de la reclasificación profesional", así como el reconocimiento académico y la mejora de las condiciones laborales de los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) y Técnicos Medios Sanitarios (TMS).

En concreto, se tiene que actualizar su categoría laboral para que se ajuste "de manera real a su formación académica, nivel de competencias y tareas que efectivamente desempeñan estos profesionales", lo cual, según explica, implicaría pasar de un grupo profesional a otro superior con el consiguiente incremento salarial y un mayor reconocimiento.

Recuerda el sindicato que dentro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI firmado en 2022, el Gobierno se comprometió a que antes de 2023 procedería a la reclasificación profesional, pero el Ministerio de Hacienda tiene bloqueados los fondos necesarios, a pesar de que el Ministerio de Sanidad y el de Función Pública ya llegaron a un acuerdo para cumplir con esta cuestión.

A día de hoy el procedimiento para llevar a cabo esta reclasificación está negociado con el ministerio de Sanidad y el de Función Pública, pero la reclasificación efectiva de este personal está bloqueada por parte del Ministerio de Hacienda, ya que aún se está a la espera de la financiación (en torno a 450 millones de euros).

Por tanto, CCOO considera que la solución a esta reivindicación histórica no depende exclusivamente del Ministerio de Sanidad o del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, con los que ya ha mantenido diversas reuniones sobre este tema trascendental para estos colectivos.

Para el sindicato, es "imprescindible" que el Ministerio de Hacienda participe activamente en la búsqueda de una salida que "permita culminar el proceso de adaptación de la clasificación profesional y su correspondiente reconocimiento retributivo, permitiendo su desarrollo efectivo dentro del SNS".

Durante las últimas semanas, tras la huelga del pasado 25 de mayo, diversas organizaciones sindicales, plataformas profesionales y colectivos representativos han trasladado a CCOO su voluntad de colaborar y participar en una estrategia conjunta para defender esta reivindicación.

Por esta razón también, "con el ánimo de acordar un calendario conjunto de movilizaciones y medidas de presión", CCOO ha pospuesto la huelga convocada para este lunes y se ha decidido dar visibilidad al problema a través de las concentraciones.