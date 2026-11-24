Casi todos los ayuntamientos extremeños (105 de los 110) que solicitaron a través de las subdelegaciones del gobierno beneficiarse de ayudas del Gobierno central --a través de real decreto ley-- para el arreglo de caminos rurales y comunidades de regantes tras haber sido afectados por el tren de borrascas de principios de año tienen ya finalizadas las memorias valoradas necesarias.

En concreto, serán beneficiarios de 99,4 millones de euros que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene presupuestados --con financiación íntegra del mismo-- para Extremadura (500 millones también para Andalucía) para el arreglo de caminos rurales y en comunidades de regantes afectados por esas borrascas.

De este modo lo ha desgranado la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, en declaraciones a los medios antes de mantener una reunión de trabajo e informativa este lunes en Mérida con alcaldes de los municipios afectados.

Así, de esos 110 municipios extremeños que solicitaron ayudas, 105 ya tienen finalizadas las memorias valoradas, que han sido elaboradas por los colegios de ingenieros agrónomos de Extremadura; y mientras que finaliza el proceso de memorias pendientes han comenzado las obras el pasado 26 de octubre en "todos los municipios donde no hay que pedir permisos", en concreto, en cinco.

"Sólo nos quedan seis memorias de 284 para finalizar todo ese proceso. Mientras han comenzado todos los caminos, todos los municipios, donde no ha habido que solicitar, donde no hay que pedir permisos. Tenemos que pedir permisos de vías pecuarias, de carreteras, de confederaciones. Tenemos pendientes 412 permisos", ha señalado García Bernal.

Con ello, en la reunión de este lunes en Mérida se explicará a cada municipio en cuánto están cuantificadas sus memorias valoradas y las previsiones que existen. "Nosotros no vamos a hablar nunca de fechas, porque evidentemente dependemos de los servicios, pero desde luego las obras están continuadas", ha subrayado la secretaria de Estado, quien ha remarcado que el real decreto de ayudas evidencia que el Gobierno central está "al lado" del sector primario, las comunidades de regantes y los ayuntamientos.