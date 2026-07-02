Casi 78.000 personas tenían una discapacidad oficialmente reconocida en Extremadura en 2024

Un total de 737.700 personas de 16 o más años en Extremadura tuvieron alguna relación con la Seguridad Social en 2024, y de ellas 77.900 (el 10,6 por ciento del total) tenían una discapacidad oficialmente reconocida, frente al 9,9 por ciento en el conjunto nacional.

Asimismo, el 23 por ciento de las personas con discapacidad en Extremadura (17.900 personas) que tuvieron alguna relación con la Seguridad Social, permanecieron en alta laboral en algún momento del año (21,8 por ciento a nivel nacional). Este porcentaje fue 50,6 puntos porcentuales inferior al de la población sin discapacidad (en España 55 puntos menos).

Además, un 86,14 por ciento de las personas con discapacidad que tuvieron alguna relación con la Seguridad Social recibieron algún tipo de prestación contributiva en Extremadura (67.100 personas). A nivel nacional el porcentaje fue de 84,31 por ciento.

De este modo lo indica el Instituto de Estadística de Extremadura, que elabora esta información a partir del tratamiento de los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística.