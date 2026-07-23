Casi 62.200 personas solicitan valoración del grado dependencia en Extremadura a 30 junio

Un total de 62.191 personas habían solicitado la valoración del grado de dependencia según lo establecido en la Ley 39/2006 en Extremadura con fecha 30 de junio.

Asimismo, el principal motivo de bajas de solicitudes ha sido por fallecimiento, con un 83,26 por ciento, según ha informado el Instituto de Estadística de Extremadura en nota de prensa.

El 54,09 por ciento de las solicitudes registradas han correspondido a personas de 80 años y, por sexo, el titular de las solicitudes ha sido mujer en el 62,64 por ciento de los casos y el 37,36 por ciento hombres.

De las personas que habían solicitado la valoración del grado de dependencia, el 94,57 por ciento tenían una resolución de grado vigente en la fecha de referencia.

RESOLUCIONES

En Extremadura, el 46,42 por ciento eran beneficiarios de Grados III y II (grandes y severos dependientes). Asimismo, el 26,11 por ciento de las resoluciones han correspondido a Grado I (dependencia moderada) y el 27,48 por ciento no tenían asignado grado.

De igual modo, un total de 42.654 personas en Extremadura eran beneficiarias con derecho a prestación (72,52% respecto del total de resoluciones).

En Extremadura, el 59,2 por ciento de las resoluciones de Grados III y II han correspondido a personas de 80 años y más y el 23,51 por ciento a menores de 65 años.

En la fecha de referencia, el número total de prestaciones era de 44.754. El 44,38 por ciento ha sido una prestación económica vinculada al servicio, esta prestación se reconoce cuando no es posible el acceso al servicio público o concertado de atención y cuidado adecuado del beneficiario.

Asimismo, el 17,23 por ciento ha sido una prestación económica de cuidados en el entorno familiar, esto es, con el fin de contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención prestada, cuando una persona en situación de dependencia está siendo atendida por alguna persona de su entorno familiar o afectivo.

Finalmente, el 12,09 por ciento recibe atención en centros residenciales destinados a servir de hogar sustitutorio de forma temporal o permanente.

PRESTACIONES

En Extremadura había 37.582 personas que, además de ser beneficiarias con derecho a prestación, tienen una resolución de Programa Individual de Atención (PIA), de ellas el 64,92 por ciento eran beneficiarios de Grados III y II (grandes y severos dependientes).

La ratio de prestaciones por persona beneficiaria con resolución de PIA en Extremadura ha sido de 1,19.

El 82,03 por ciento de las bajas de resoluciones PIA (Programa Individual de Atención) ha sido por fallecimiento.

El número de horas mensuales asignadas a las personas de grado III ha sido de 69,3, a los dependientes de grado II ha sido de 43,6 y 22,5 a los de grado I.

La mayor cuantía las han recibido las personas con prestaciones vinculadas al servicio de ayuda a domicilio con grado III de dependencia.

Con fecha 30 de junio de 2026, había 3.377 personas solicitantes pendientes de resolución de grado y 5.072 personas beneficiarias con derecho a prestación pendientes de resolución de PIA.