CONCIERTOS

El cantautor extremeño Luis Pastor sube el telón de “Noches de Santa María” este martes 7 de abril en Plasencia

La Diputación de Cáceres da inicio este martes, 7 de abril, a una nueva edición de “Noches de Santa María”, una cita musical muy consolidada que alcanza su 24ª edición. El cantautor extremeño Luis Pastor será el encargado de abrir el programa.

Redacción

Extremadura |

El cantautor extremeño Luis Pastor sube el telón de “Noches de Santa María” este martes 7 de abril en Plasencia
El cantautor extremeño Luis Pastor sube el telón de “Noches de Santa María” este martes 7 de abril en Plasencia | Diputación de Cáceres

El Teatro Alkázar de Plasencia acogerá este martes a las 20:30 horas, el concierto inaugural. Tendrá como protagonista al cantautor extremeño Luis Pastor, natural de Berzocana, quien ofrecerá un estreno especial junto a la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, llevando su repertorio a una dimensión orquestal.

El concierto combinará algunas de sus canciones más conocidas con poemas de José Saramago y temas de su último disco, “Extremadura Fado”. Bajo la dirección de Antonio Luis Suárez y con arreglos de José Antonio Márquez, el concierto pondrá el acento en el acompañamiento orquestal, que aporta una nueva sonoridad y mayor amplitud a su repertorio. Reconocido como una de las voces más destacadas de la canción de autor en España y galardonado en 2022 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Luis Pastor dará comienzo a una nueva edición.

Tal y como señaló en la presentación la vicepresidenta primera, Esther Gutiérrez, “se trata de un programa de calidad y variado, con el que contribuimos a enriquecer la oferta cultural tanto de Plasencia como de los municipios de su entorno”. Al acto asistirá el vicepresidente tercero de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás, en respaldo a esta cita ya consolidada.

El programa continuará con conciertos cada martes hasta el 5 de mayo, con un total de seis actuaciones, y se cerrará el viernes 15 de mayo con un concierto final abierto al público. Las entradas, con un precio simbólico de 5 euros, tendrán carácter solidario y se destinarán a una entidad humanitaria sin ánimo de lucro de la provincia.

Puede acceder a la compra de entradas a través del siguiente enlace, iniciando sesión o registrándose, y siguiendo los pasos que se le indiquen:

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