El Campeonato de España de Cortadores de Jamón celebra su semifinal este domingo en Valverde de Leganés

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de exhibiciones de corte de jamón a cargo de los participantes, así como de degustaciones de jamón a precios populares.

Redacción

Extremadura |

La localidad pacense de Valverde de Leganés será este domingo, 1 de febrero, sede de la gran semifinal del Campeonato de España de Cortadores de Jamón, un evento que reunirá a los mejores profesionales del sector y que "promete una jornada llena de actividad y ambiente festivo".

El campeonato dará comienzo a partir de las 10,00 horas, con un desayuno solidario para todos los asistentes, en un evento que servirá además como marco para la inauguración oficial del nuevo Centro de Exposiciones y Ferias, según informa el Ayuntamiento de Valverde de Leganés en nota de prensa.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de exhibiciones de corte de jamón a cargo de los participantes, así como de degustaciones de jamón a precios populares.

La programación se completa con hinchables para los más pequeños, food trucks, actuación musical y otras actividades pensadas para todos los públicos, en lo que será una cita gastronómica, cultural y solidaria que convierte a Valverde de Leganés en "referente nacional y que nadie debería perderse", señala.

