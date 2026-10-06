RUTA SOLIDARIO

La V Caminata Vía Rosa recorrerá el 18 de octubre los principales monumentos de Mérida

La marcha solidaria, a beneficio de la Asociación Oncológica Extremeña, reunirá a participantes de todas las edades y teñirá de rosa las calles de la ciudad.

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La V Caminata Vía Rosa recorrerá este domingo los principales monumentos de Mérida
La V Caminata Vía Rosa recorrerá este domingo los principales monumentos de Mérida | Onda Cero

Mérida se vestirá de rosa el próximo domingo, 18 de octubre, con la celebración de la V Caminata Vía Rosa, una iniciativa solidaria organizada por el Club Deportivo Caminos Romanos en colaboración con el Ayuntamiento.

La marcha comenzará a las 11:00 horas en el Circo Romano y recorrerá lugares como el Hornito de Santa Eulalia, la Puerta de la Villa, el Templo de Diana, la Alcazaba y el Puente Romano, hasta llegar al Parque de las Siete Sillas.

Durante el recorrido se realizará una parada en el Hornito de Santa Eulalia para la lectura de un manifiesto y una ofrenda floral. La recaudación irá destinada a la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx).

La actividad está abierta a todas las edades y este año los participantes inscritos recibirán, además, una gorra rosa. Las inscripciones tienen un precio de 12 euros, con modalidades reducidas para niños y para quienes no quieran incluir el material.

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