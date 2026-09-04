Cáceres propone 40 actividades y abre 40 espacios en Las Noches del Patrimonio el 11 y 12 de septiembre

Cáceres se prepara para celebrar una nueva edición de Las Noches del Patrimonio, que este año tendrán lugar durante dos días --el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre-- con una programación compuesta por 40 actividades culturales y artísticas y 40 espacios abiertos gratuitamente hasta la medianoche.

Como novedad, se podrá visitar por primera vez y previa inscripción la Cueva del Conejar, ubicada en el barrio de Vistahermosa, que ha sido adaptada para que se pueda acoger público, y también se organizarán actividades en el campamento romano de Cáceres El Viejo

La edición de este año tendrá además un significado especial al coincidir con el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Con motivo de esta efeméride, el Palacio de la Isla acogerá una selección de fotografías históricas de la ciudad.

Y también esta cita, promovida por el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, contará con la presencia de artistas internacionales llegados de Portugal o Italia para buscar sinergias y apoyos a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031, que a finales de año sabrá si es la elegida entre otras tres ciudades españolas: Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo.

Todos los detalles de Las Noches del Patrimonio se han dado a conocer este jueves en una rueda de prensa por parte del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, acompañado de miembros de su equipo de Gobierno y representantes de las empresas y entidades que colaboran en la programación y que abren sus edificios a la ciudadanía, como museos o palacios señoriales.

Mateos ha destacado que Cáceres será este año la ciudad que más actividades programe dentro del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, y se ha mostrado convencido de que la decisión de ampliar la celebración a dos días "permitirá mostrar aún mejor por qué la cultura emana de nuestras piedras y crece desde nuestras raíces históricas", ha señalado.

"Vamos a contar con 40 propuestas pensadas para todo tipo de público y con 40 espacios abiertos de manera gratuita hasta la medianoche", ha indicado el alcalde, que ha animado a la ciudadanía a participar en una celebración que permitirá "seguir soplando esas 40 velas que tanto poso están dejando en Cáceres", en alusión al aniversario de la declaración.

En este marco, la ciudad recibirá a representantes y artistas de Évora, que será la Capital Europea de la Cultura en 2027, los cuales tendrán como epicentro de su actividad el Ateneo de Cáceres, donde presentarán su proyecto cultural.

La programación internacional se completa con el espectáculo GEA, de dos compañías de Chile y Perú, que ofrecerán una performance basada en el diseño sonoro en el Museo Helga de Alvear, y con la presencia de la compañía italiana Korsia, que actuará el viernes en el Foro de los Balbos con un espectáculo de danza que recupera tradiciones populares europeas desde una mirada contemporánea.

La candidatura de Cáceres 2031 también tendrá presencia en la Plaza Mayor, con el Espacio Transcultura, donde la ciudadanía podrá fotografiarse entre las ovejas de la trashumancia y participar en la creación de un gran mosaico ciudadano.

CUEVA DEL CONEJAR Y EL CAMPAMENTO ROMANO

Entre las principales novedades de esta edición destaca que Las Noches del Patrimonio salen por primera vez del recinto intramuros de la ciudad para llegar hasta el barrio de Vistahermos, donde se abrirá al público la Cueva del Conejar, que podrá visitarse por primera vez tras los trabajos realizados en esta histórica cavidad. Las visitas se podrán realizar durante los dos días de celebración y requerirán inscripción previa.

La primera de las visitas contará además con Antoni Canals, del equipo de Primeros Pobladores, uno de los especialistas en cuevas prehistóricas de Cáceres, según ha explicado Mateos.

La segunda novedad será la incorporación a la programación del Centro de Interpretación del campamento romano de Cáceres El Viejo, donde se desarrollarán recreaciones teatralizadas y observaciones astronómicas.

La música volverá a tener un protagonismo destacado en distintos espacios de la ciudad. El Arco de la Estrella acogerá un concierto de baterías, mientras que Tamara Alegre actuará en Santa María fusionando flamenco con pop, copla y bolero.

El Ceres London Trío llevará la música de flauta y chelo al Palacio de Moctezuma, los Blues Beats Trío recorrerán el barrio de San Antonio y el Ensemble de metales del Conservatorio Hermanos Berzosa interpretará distintas piezas en el jardín del Palacio de Carvajal.

La Plaza Mayor será escenario de dos grandes conciertos. El primero será de Furriones, el viernes; y Acetre, el sábado día 12, con su particular actualización de los sonidos tradicionales de Extremadura.

El programa incluye también la propuesta 'La poesía de los árboles', que fusionará jazz y poesía en el Palacio de la Isla, además de los Ciclopoemas, con poemas itinerantes por distintos espacios de la ciudad.

Para amenizar las esperas en las visitas a los 40 espacios abiertos, un grupo de actores protagonizará las 'Escenas a la cola', con intervenciones destinadas a sorprender y entretener al público.

La programación prestará igualmente especial atención a los jóvenes, con propuestas surgidas del Espacio para la Creación Joven, que se instalarán en la plaza de Santa María con actuaciones de música y baile de diferentes estilos.

El público familiar tendrá también un papel protagonista, con La Linterna Mágica en la Plaza de San Jorge, que recreará los circos de los siglos XIX y principios del XX. Además, se desarrollarán talleres dirigidos a los niños en diferentes espacios de la ciudad.