Cáceres 2031 selecciona a los artistas para su programa 'Rural Labs' tras recibir 145 propuestas de 54 países

La candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 avanza en el desarrollo de su programación cultural con la puesta en marcha de 'Rural Labs', un programa internacional de residencias artísticas que promueve procesos de creación contemporánea vinculados al territorio, las comunidades rurales y la relación entre ciudad y entorno.

La convocatoria, lanzada en mayo de 2026, ha recibido 145 propuestas procedentes de 54 países, consolidando el alcance europeo e internacional de una iniciativa que sitúa a Extremadura como espacio de experimentación, intercambio y producción cultural.

Artistas de países como Francia, Letonia, Bulgaria, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, Polonia, Turquía, Argentina, México, India o Canadá, entre muchos otros, presentaron proyectos relacionados con disciplinas tan diversas como las artes visuales, las prácticas performativas, la mediación cultural, la investigación artística, la creación sonora, el audiovisual, el arte público o los procesos comunitarios.

Tras un proceso de revisión y entrevistas desarrollado junto a las entidades colaboradoras que acogerán las residencias, han sido seleccionados tres artistas para desarrollar sus proyectos entre los meses de julio y noviembre de 2026 en distintos puntos del territorio extremeño, informa el Consorcio Cáceres 2031.

ARTISTAS SELECCIONADOS

La artista letona Ksenia Shinkovskaya desarrollará su residencia en La Sindicalista Estudio Cáceres. Su trabajo parte de la escultura textil realizada con fieltro y combina técnicas tradicionales con imaginarios contemporáneos para explorar la relación entre humanidad y naturaleza a través de formas orgánicas, híbridas y sugerentes.

La artista francesa Séverine Berthias llevará a cabo su residencia en Asociación Mudarte. Integrante de la Compagnie Des Cousus, especializada en el arte de los títeres y los proyectos socioartísticos, su práctica se centra en la creación colaborativa y en el fortalecimiento de los vínculos entre arte, participación y comunidad.

Por su parte, el artista búlgaro Kalin Mihov desarrollará su proyecto en Ras de Terra. Su práctica combina instalación, performance, vídeo y land art para generar intervenciones vinculadas al paisaje y al entorno natural, investigando las relaciones entre territorio, memoria, comunidad y medio ambiente.

'Rural Labs' es uno de los programas insignia de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 para fortalecer la activación cultural en las zonas rurales, fomentar nuevas conexiones entre la ciudad y su territorio y ampliar la presencia de Extremadura en redes artísticas europeas e internacionales.

A través de este programa, Cáceres 2031 impulsa nuevas formas de colaboración entre artistas, espacios culturales independientes, comunidades locales y agentes del territorio, reforzando el papel de la cultura contemporánea como herramienta de innovación, cohesión social y transformación.

La puesta en marcha de estas residencias supone un nuevo paso en el desarrollo del programa cultural de la candidatura, que continúa desplegando iniciativas capaces de conectar creación contemporánea, participación ciudadana y dimensión europea desde la realidad y singularidad del territorio extremeño.