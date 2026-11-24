Cáceres ha recibido este lunes al comité de expertos encargado de evaluar las candidaturas españolas a Capital Europea de la Cultura 2031, convirtiéndose en la primera de las cuatro ciudades finalistas en afrontar esta fase del proceso de selección. La ciudad ha presentado su proyecto a través de una jornada en la que la creación artística, el patrimonio y la participación ciudadana han servido para mostrar sobre el terreno la propuesta cultural de Transcultura y el trabajo que ya se está desarrollando para construir su legado.

Durante el recorrido, que ha transcurrido por distintos espacios de la ciudad, los expertos han podido conocer de primera mano la implicación de las administraciones públicas, las instituciones culturales y el tejido creativo extremeño, así como el compromiso de asociaciones, colectivos sociales y ciudadanía con una candidatura que aspira a conectar Extremadura con el futuro cultural de Europa.

La jornada ha comenzado con un desayuno institucional en Atrio, que ha reunido a representantes de las administraciones y de algunas de las principales instituciones culturales vinculadas al proyecto. Entre los participantes han estado el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos; el concejal de Cultura, Jorge Suárez; el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Laureano León; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; y la diputada de Igualdad de la Diputación de Badajoz, Lourdes Linares; representantes de fundaciones, museos y entidades culturales, junto a la coordinadora general de Cáceres 2031, Iris Jugo.

El encuentro ha permitido trasladar al comité el consenso institucional que sostiene la candidatura y los compromisos adquiridos para garantizar su desarrollo, en el marco de una estrategia cultural para Cáceres y Extremadura que se extiende más allá de 2031.

La ciudad se convierte en escenario de Transcultura

Uno de los momentos centrales de la visita ha sido el recorrido artístico por el conjunto histórico de Cáceres, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que ha transformado sus calles y plazas en escenarios de creación contemporánea.

Guiados por un pastor interpretado por el actor Jorge Barrantes y por el personaje de Europa, encarnado por Iván Luis, los expertos han recorrido distintos enclaves de la ciudad en una experiencia inspirada en la trashumancia, elemento esencial de Transcultura y metáfora de los caminos que conectan territorios, conocimientos y culturas.

La música en directo, la danza y las artes escénicas han acompañado el itinerario con intervenciones de artistas y agrupaciones como Adrián Domínguez, Lara Martorán, María Milán, Irene Naranjo, Raigambre, Iris Miralles e Inés del Río, entre otros participantes. El recorrido ha incluido propuestas como Lucha Versal, El origen y diferentes acciones de danza contemporánea, con la colaboración de la Escuela de Danza Sbelta, la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura y la Universidad de Extremadura.

La experiencia, dirigida artísticamente por Cristina D. Silveira, de Karlik danza-teatro / La Nave del Duende, ha permitido mostrar cómo el patrimonio de Cáceres puede dialogar con nuevas formas de expresión artística y convertirse en un espacio vivo de encuentro cultural.

Posteriormente, el Ayuntamiento de Cáceres ha acogido una recepción en el salón de plenos, con representantes del gobierno municipal, los grupos políticos y personal técnico de la administración. Durante el encuentro se ha explicado el modelo de gobernanza del Consorcio Cáceres 2031, basado en la cooperación institucional, la autonomía artística y el compromiso con una estrategia cultural de largo recorrido.

Una candidatura respaldada por el tejido cultural y la ciudadanía

El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear ha sido otro de los escenarios de la jornada. Su directora, Sandra Guimarães, ha presentado la dimensión internacional de la institución y su participación en la programación de Cáceres 2031, en un encuentro con representantes del ecosistema cultural y creativo extremeño.

La visita ha incluido una intervención artística en el patio del museo con la participación de Iván Luis, el fagotista Hugo Lagar Salguero, la artista Chloé Bird y los bailarines Carla González y Francisco García, coordinada por Cristina Silveira.

El recorrido ha continuado en el Espacio Mercado, donde el comité ha conocido el trabajo de la Oficina de Activación Cultural (OAC), una de las principales estructuras de participación y legado impulsadas por Cáceres 2031. Allí, asociaciones, artistas, voluntariado y personas usuarias han compartido sus experiencias y han mostrado cómo la candidatura está generando oportunidades de colaboración y creación cultural.

La recuperación del antiguo Mercado de Abastos como espacio de encuentro, dentro del programa Hábitat, ha servido para ejemplificar la apuesta de Cáceres 2031 por transformar espacios de la ciudad y acercar la cultura a la ciudadanía. También se han presentado experiencias vinculadas a Rural Labs y proyectos de inclusión y accesibilidad integrados en Diversitas.

Extremadura y Europa, un camino compartido

La dimensión europea de la candidatura ha tenido especial protagonismo en el Museo Vostell Malpartida, fundado por el artista alemán Wolf Vostell en un antiguo lavadero de lanas vinculado a la trashumancia.

Este espacio, que representa el encuentro entre la tradición extremeña y la vanguardia artística internacional, ha acogido una reunión con profesionales culturales, representantes de festivales y colaboradores europeos de Cáceres 2031.

Entre ellos, José Alberto Ferreira, programador artístico de Évora 2027, y representantes de Nijmegen 2033, ciudades con las que la candidatura mantiene relaciones de cooperación e intercambio cultural. También han participado profesionales vinculados a Rural Labs, el Festival Periferias, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y otros proyectos que forman parte del programa artístico.

La jornada ha incluido una experiencia gastronómica diseñada por Elena Rocha, concebida como un recorrido por las distintas culturas que han contribuido a construir la identidad de Extremadura, desde la tradición pastoril hasta las influencias de Roma, Al-Ándalus y Sefarad, con especial atención al diálogo entre España y Portugal.

Las nuevas generaciones protagonizan el cierre de la visita

El Gran Teatro de Cáceres ha protagonizado el último encuentro de la jornada, centrado en la juventud, la diversidad y los derechos culturales, tres elementos fundamentales de la propuesta de Cáceres 2031.

Niños, niñas y jóvenes vinculados a Generación 31 y Cantata Europa han compartido experiencias artísticas y los primeros pasos de un proyecto que busca conectar generaciones a través de la creación colectiva. La sesión ha contado también con la participación de entidades y colectivos relacionados con la accesibilidad y la inclusión, entre ellos ONCE, FEDAPAS, Cuidado que te veo, EqualTech y FAPUGEX y ha contado con la voz de Isabel Góngora, delegada de la ONCE en Cáceres.

El encuentro ha permitido trasladar al comité uno de los principales compromisos de la candidatura, situar a las nuevas generaciones en el centro del futuro cultural de Extremadura y garantizar que la participación en la cultura sea un derecho al alcance de todas las personas.

Cáceres 2031 encara la recta final del proceso de selección

La visita del comité de expertos supone un nuevo hito para Cáceres 2031, que ha querido mostrar una candidatura respaldada por el territorio y con capacidad para desarrollar una programación cultural de dimensión europea.

La Oficina de Activación Cultural, los proyectos de Generación 31, las iniciativas de cooperación internacional y las alianzas con instituciones culturales reflejan una apuesta por generar un legado que comience antes de 2031 y continúe más allá del año de la Capitalidad.

Tras esta primera visita a Cáceres, el comité continuará su recorrido por las otras tres ciudades finalistas españolas. La candidatura cacereña afrontará el próximo 30 de noviembre la defensa final de su proyecto ante el jurado, mientras que el 3 de diciembre se conocerá la ciudad española elegida Capital Europea de la Cultura 2031.

Cáceres llega a esta fase decisiva con una propuesta que reivindica el papel de la cultura para conectar Extremadura con Europa y que sitúa la participación de las personas como motor de transformación del territorio.

Recorrido artístico por el conjunto histórico

Jorge Barrantes, actor. Interpretación del pastor y guía del recorrido.

Iván Luis, actor. Interpretación del personaje de Europa.

Adrián Domínguez, música en directo con gaita y tamboril.

Lara Martorán y María Milán, intervenciones de danza en Lavanderas y Las Hilanderas.

Irene Naranjo, intervenciones artísticas en Chancalaera y La Jaranda.

Raigambre, agrupación musical con actuaciones en distintas paradas.

Iris Miralles, soprano. Intervención musical en el aljibe de San Francisco Javier.

Inés del Río, intérprete de tiorba. Acompañamiento musical en el aljibe.

Pablo Mejías, dirección de lucha en Lucha Versal.

Miguel Mejías, participante en Lucha Versal.

Alba Gog, interpretación de El origen en la plaza de Caldereros.

Álvaro Rodríguez Barroso, composición musical y diseño sonoro.

Kiko León, profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura.

Agrupaciones y colectivos participantes

Escuela de Danza Sbelta, alumnado de danza contemporánea.

Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD), alumnado de esgrima.

Asociación de Vecinos de la Ciudad Monumental, colaboración con las instalaciones de ovejas y el recorrido.

Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura, intervención de trampolín en la plaza de Caldereros.

Voluntariado CARE, acompañamiento y apoyo durante las intervenciones.

Dirección artística y coordinación

Cristina D. Silveira, dirección artística y dramaturgia.

David Pérez Hernando, dirección técnica y de producción.

Juan Vázquez, textos.

Karlik danza-teatro / La Nave del Duende, dirección y coordinación artística.

Hugo Lagar Salguero, fagotista.

Chloé Bird, intervención The Light in Between.

Carla González y Francisco García, danza.

Gran Teatro de Cáceres

Creación y participación artística

Niños, niñas y jóvenes participantes en Generación 31 y Cantata Europa.

Artistas mediadores vinculados a los proyectos de Cáceres 2031.

Integrantes del equipo creativo de Cantata Europa.

Voluntariado y colectivos participantes en las propuestas culturales y comunitarias.