ROBOS

Buscan a los autores de un robo de madrugada en un restaurante de Badajoz

El suceso tuvo lugar en el restaurante El Rincón de Paula, ubicado en el vial de acceso a la N-5, a la salida de la ciudad.

EFE

Extremadura |

Imagen de un vehículo de la Policía Nacional
Imagen de un vehículo de la Policía Nacional | Agencia EFE

La Policía Nacional busca a los autores de un robo acontecido la pasada madrugada en un restaurante de Badajoz, del que se llevaron dinero guardado en el interior.

Según ha explicado la Policía Nacional, el suceso tuvo lugar en el restaurante El Rincón de Paula, ubicado en el vial de acceso a la N-5, a la salida de la ciudad.

El robo con fuerza se produjo después de que los autores accedieran al establecimiento tras romper la puerta principal de cristal y se llevaron dinero de máquinas recreativas, entre otro.

Tras recibir denuncia por este hecho, la Policía Nacional busca a los autores del robo.

