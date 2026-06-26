Los Black Maracas presentan este viernes en Mérida su disco más íntimo

La banda Black Maracas presentará este viernes 26 de junio, a las 22:00 horas, en la terraza del Centro Cultural Alcazaba su último álbum, 'Dilly Child Early Mournings', su obra más íntima. Lo harán a modo de showcase, en formato acústico, con un estilo más country.

El Ayuntamiento de Mérida y la asociación cultural sin ánimo de lucro Escena Sonora son los organizadores de este evento, que abrirá sus puertas a partir de las 21:00 horas, y que cuenta con el respaldo y patrocinio de la cadena de gimnasios Brooklyn Mérida, que abrió hace poco más de un mes un espacio en la capital extremeña.

El concierto será gratuito hasta completar el aforo (120 personas), pero será obligatorio acceder con invitaciones, que se podrán recoger en las instalaciones del Brooklyn Mérida (Avenida Constitución 13, bloque 4) o en las instalaciones del Centro Cultural Alcazaba (C/ John Lennon, 5) a partir de esta tarde, martes 23 de junio.

La banda madrileña liderada por Adri 'Dilly Child', obtuvo en 2025 el premio a Mejor Concierto en la II edición de Cinebeat, en su segunda participación en el festival de música y cine de Mérida, en la que ya tocaron en el primer año, siendo uno de los grupos que mejor sensación causaron entre el público.

Los tres miembros de la formación tuvieron una magnífica acogida por parte de los emeritenses desde el primer momento, dejándose ver y fotografiar de manera muy accesible, lo que provocó una sinergia de buen ambiente durante las dos ediciones que han participado en Cinebeat.

Han echado raíces en la capital extremeña, pues Borja Morais, su batería y también periodista experto en cultura (escribe para Ruta66, Squiere y JotDown, entre otras revistas especializadas), acaba de abrir un gimnasio de la cadena Brooklyn en Mérida.

En el último lustro Black Maracas han conseguido una gran reputación en directo en Europa y América, actuando en festivales tan relevantes como el Mad Cool, en Madrid, el Azkena Rock, de Vitoria, el Resurrection Fest, en Lugo, el Freakout, de Seattle, o el Levitation, en Austin, compartiendo cartel con referentes como Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson, Alice cooper, Night Beats, The Dandy Warhols, The Black Angels y The Brian Jonestown Massacre, entre otros.

En 2026 se abre un paréntesis con “Dilly Child Early Mournings”, un disco mucho más íntimo que el anterior y creado desde una perspectiva diferente. No está enfadado con el mundo, no es rabia lo que se transmite, sino un duelo con un desenlace de aceptación.

Pese a continuar la estela de frustraciones, vivencias, desengaños y amores perdidos, lo hace desde una perspectiva más amable. Esto se traduce en unas letras más trabajadas y una música más armoniosa, en la órbita del folk country americana. Son las canciones que el grupo toca en los after, cuando no hay volumen, su formato reducido, y tenían que ver la luz. Y qué mejor escenario que alumbrar con su sonido el cielo emeritense desde la terraza del Alcazaba.