Begoña García Bernal recuerda que fue Vara quien "planificó, licitó y empezó" la obra del Centro Operativo del Infoex

La exconsejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura y actual secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha destacado que aunque ha sido la presidenta de la Junta, María Guardiola, quien ha inaugurado el Centro Operativo Regional (COR) del Infoex, fue el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara quien "planificó, licitó y empezó la obra".

"Guardiola inaugura, pero fue Guillermo Fernández Vara quien planificó, licitó y empezó la obra del Centro Operativo Regional del Infoex", ha señalado García Bernal, que ha puesto "negro sobre blanco" sobre "otra operación de propaganda del Gobierno del PP basada en apropiarse de proyectos ya en marcha para presentarlos como propios".

Según ha explicado la exconsejera, el nuevo COR no solo fue diseñado como una infraestructura "del siglo XXI" por el anterior Ejecutivo socialista, sino que además fue proyectado, licitado, adjudicado y las obras ejecutadas al 50 por ciento cuando el PSOE salió del Gobierno en 2023.

"Cuando María Guardiola corta la cinta de este centro, lo hace sobre un proyecto que ya estaba pensado, impulsado y en plena ejecución por el gobierno de Guillermo Fernández Vara. Lo único que ha hecho el PP en estos años ha sido terminar una obra que ya estaba en marcha", ha subrayado.

García Bernal ha insistido en que incluso la nueva calle de acceso al centro, presentada ahora como parte del estreno del nuevo COR, formaba parte de la planificación previa y fue posible gracias a una modificación urbanística realizada durante el gobierno municipal socialista de Luis Salaya, ha destacado el PSOE de Cáceres en nota de prensa.

Begoña García Bernal ha recordado que cuando el PSOE llegó al Gobierno en 2015 no existía un plan de recursos humanos del Infoex, y fue entonces cuando se comenzó a ordenar la estructura del servicio, a "mejorar la situación del personal y a reforzar su estabilidad laboral".

"Fuimos nosotros quienes dimos pasos decisivos para consolidar el operativo, mejorar las categorías profesionales y reforzar la plantilla", ha explicado.

También ha señalado que la renovación de camiones y otros medios materiales ya había comenzado al igual que la adquisición de vehículos para los agentes del medio natural. "Se decidió en 2022 con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España", ha dicho.

BASES, INFRAESTRUCTURAS Y FONDOS EUROPEOS PARA LUCHAR CONTRA INCENDIOS

La exconsejera ha subrayado además que el proyecto de modernización del Infoex durante la etapa de Guillermo Fernández Vara no se limitó al COR de Cáceres, sino que incluyó la construcción y rehabilitación de bases para bomberos forestales en distintos puntos del territorio y nuevas infraestructuras vinculadas a la prevención y extinción de incendios.

"No solo diseñamos el COR; también fuimos construyendo y rehabilitando bases en el territorio, reforzando medios y aprovechando los fondos europeos para mejorar la capacidad operativa del Infoex", ha afirmado.

Parte de esas inversiones, ha recordado, se financiaron con fondos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y con recursos del Plan de Recuperación, una herramienta que permitió a Extremadura "avanzar en seguridad, modernización y prevención frente a incendios forestales".

Por ello, García Bernal ha defendido que cualquier mejora en infraestructuras o medios para la lucha contra incendios es positiva para Extremadura, pero ha criticado que el gobierno presidido por María Guardiola "quiera reescribir la historia y borrar el trabajo del anterior Ejecutivo socialista para convertir una inauguración en una mentira política".

"Nos parece bien que se inauguren infraestructuras necesarias para proteger nuestro medio natural y nuestro mundo rural. Lo que no se puede hacer es mentir a la ciudadanía, ocultar quién dejó planificado y en marcha este proyecto y utilizar un servicio público esencial como el Infoex para hacer propaganda", ha concluido.