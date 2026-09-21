Badajoz, tercera capital de provincia más barata para alquilar habitación (212,50 €/mes)

Badajoz es la tercera capital de provincia española más barata para alquilar una habitación, con 212,50 euros al mes, mientras que Cáceres es la quinta (250 euros/mes), según el portal inmobiliario pisos.com.

La capital más cara para compartir piso es Palma (686 €/mes) y la más barata Ourense (152 €/mes).

Según pisos.com, alquilar una habitación en España supone 498,20 euros mensuales en 2026, un 77,83 % más que en 2016, cuando era de 280,15 euros mensuales.

A nivel nacional, el precio ha subido un 4,67 % respecto a 2025.

Aunque los más jóvenes siguen siendo mayoría, el intervalo de 26 a 35 años abarca el 29 %.