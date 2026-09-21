VIVIENDA

Badajoz, tercera capital de provincia más barata para alquilar habitación (212,50 €/mes)

Mientras que Cáceres es la quinta (250 euros/mes), según el portal inmobiliario pisos.com.

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo del escaparate de una inmobiliaria en Madrid, con anuncios de pisos en alquiler
Imagen de archivo del escaparate de una inmobiliaria en Madrid, con anuncios de pisos en alquiler | Agencia EFE

Badajoz es la tercera capital de provincia española más barata para alquilar una habitación, con 212,50 euros al mes, mientras que Cáceres es la quinta (250 euros/mes), según el portal inmobiliario pisos.com.

La capital más cara para compartir piso es Palma (686 €/mes) y la más barata Ourense (152 €/mes).

Según pisos.com, alquilar una habitación en España supone 498,20 euros mensuales en 2026, un 77,83 % más que en 2016, cuando era de 280,15 euros mensuales.

A nivel nacional, el precio ha subido un 4,67 % respecto a 2025.

Aunque los más jóvenes siguen siendo mayoría, el intervalo de 26 a 35 años abarca el 29 %.

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