Los avisos amarillos por calor continúan este viernes en las Vegas del Guadiana, Villuercas y Montánchez y norte de Cáceres

Los avisos meteorológicos por altas temperaturas continúan activos este viernes, 19 de junio, en varios puntos de la región, ante el riesgo de alcanzar valores superiores a los 38 grados.

Las temperaturas más altas se esperan en las Vegas del Guadiana, mientras que en el norte de Cáceres y en Villuercas y Montánchez pueden alcanzarse los 36 grados. Los avisos permanecerán activos entre las 13,00 y las 21,00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

La ciudad de Badajoz ha alcanzado la temperatura más alta del país en la tarde de este jueves, 18 de junio, al registrar los 39,1 grados a las 17,10 horas.

Según los datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tres localidades extremeñas se han situado entre las diez más calurosas del país este jueves.

En concreto, tras Badajoz que se sitúa como la más calurosa del país, en quinto lugar está la localidad cacereña de Serradilla, con 38,8 grados a las 16,40 horas, y en décimo lugar Olivenza, con 38,3 grados a las 18,00 horas.