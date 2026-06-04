La Asociación de la Prensa de Mérida celebra este jueves la gala de su 25 aniversario

La Asociación de la Prensa de Mérida, integrada por un centenar de socios, celebrará mañana una gala para conmemorar el 25 aniversario de su creación, en el que actuarán Aurora y Nerea Samino y los bailarines Adrián Herrera y Alba Gog.

El acto, abierto al público y que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida, se celebrará en el auditorio del Centro Cultural Alcazaba.

A la gala, está previsto que asistan el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano; y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, entre otros.

La Asociación de la Prensa emeritense ha decidido premiar, en su 25 aniversario, al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, cuyo director, Jesús Cimarro, recibirá el galardón; y al departamento de comunicación de la Guardia Civil en Extremadura, cuyos responsables de prensa, Conchi Nieto e Israel Bolaños, serán los encargados de recoger el premio.

Además el periodista Máximo Durán, ya jubilado, recibirá el Premio de Honor, tras ser durante 22 años el presidente de la Asociación de la Prensa de Mérida.

La gala contará con dos actuaciones musicales creadas en exclusiva para el acto. Así, las cantantes emeritenses Nerea y Aurora Samino interpretarán una versión libre del tema ‘Los Olvidados’ de Pedro Pastor, mientras que los bailarines y coreógrafos Adrián Herrera y Alba Gog, podrán en escena la pieza que han creado sobre el trabajo diario de los profesionales del periodismo.