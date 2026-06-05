La Asamblea insta al Gobierno a ampliar el horario del Aeropuerto de Badajoz y a implantar el sistema antiniebla

La Asamblea, con los votos del PP, PSOE y Vox y la abstención de Unidas por Extremadura, ha instado al Gobierno de España a modificar el Plan de Inversiones 2027-2031 para garantizar que las mismas sean acordes al crecimiento, necesidades y potencial del Aeropuerto de Badajoz; a asumir las medidas planteadas por la Junta, como la instalación del sistema antiniebla, a ampliar el horario operativo civil y favorecer la implantación de nuevas conexiones aéreas.

El diputado del PP Miguel Ángel Nieto ha defendido esta propuesta de pronunciamiento este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, donde ha señalado que Extremadura ha sufrido "históricamente un déficit estructural" en materia de infraestructuras y tiene un sistema de comunicaciones que no responde a las "necesidades reales" de una región que quiere competir en igualdad de condiciones.

Por ello, ha considerado que, "hoy más que nunca", es "imprescindible" apostar de manera decidida por el Aeropuerto de Badajoz, no como un "capricho" sino como una "infraestructura estratégica para la cohesión territorial, la atracción de inversiones, el desarrollo turístico, la actividad empresarial y la igualdad de oportunidades.

En este sentido, ha criticado que el Plan de Inversiones 2027-2031 que ha presentado AENA asigna al Aeropuerto de Badajoz 5,2 millones de euros, el 0,04 por ciento de los casi 13.000 millones que el Gobierno va a invertir en los aeropuertos españoles, además de haber aceptado solo dos propuestas de las trece que presentó la Junta.

"El aeropuerto está creciendo cada año sin el apoyo del Gobierno de España, registrando datos que nunca antes habían visto, imaginen lo que podríamos conseguir si Sánchez dejara de poner obstáculos", ha señalado.

Además, ha lamentado que, mientras en otras comunidades se planifican ampliaciones para responder al crecimiento del tráfico aéreo, como pasa en Cataluña, en Extremadura se están rechazando "mejoras básicas".

TURNO DE LOS GRUPOS

En el turno del PSOE, la diputada Justa Núñez ha incidido en que el Aeropuerto de Badajoz es "fundamental" para Extremadura pero no se puede perder de vista que es una terminal de viajeros que forma parte de una instalación militar que ha de contar con unos "estrictos controles en materia de seguridad", que no son necesarios ni exigibles en los demás aeropuertos del país.

"Tienen ustedes una extraña forma de proceder cuando hay problemas que solucionar. Se dedican a lanzar balones fuera, a mirar para otro lado, pero cuando hay un gobierno del Partido Socialista, un gobierno progresista como el que hay actualmente, tan legítimo como este de esta comunidad autónoma, y repito, tan legítimo como este, solo tienen una estrategia que es acoso y derribo", ha recalcado.

En el turno de Vox, el diputado Javier Bravo Arrobas se ha preguntado por "qué va a ser lo próximo" y "qué va a hacer contra Extremadura" el Gobierno de España, momento en el que ha asegurado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar López, le "importa un comino" la región.

En este sentido, Bravo Arrobas ha incidido en la importancia de contar con un sistema antiniebla para que los vuelos, sobre todo en época de invierno, no se vean afectados.

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Juan Alessandro Schirinzi Pareés ha considerado que cuando se hablan de infraestructuras necesarias para la región los partidos mayoritarios deberían abandonar la "confrontación".

En este sentido, ha considerado que no es verdad que no se éste haciendo nada aunque se ha referido a que el Aeropuerto de Badajoz tiene algunos problemas como la dificultad para llegar de manera directa al mismo, cuya solución es competencia de la Junta.