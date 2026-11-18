La Junta de Portavoces de la Asamblea de Extremadura ha acordado este martes, día 17, la celebración el próximo 21 de enero en la Cámara legislativa regional de un pleno monográfico sobre vivienda.

La sesión plenaria monográfica, a propuesta del PSOE, ha sido acordada por unanimidad en la Junta de Portavoces, tras la cual la diputada del Grupo Popular Margarita Núñez ha subrayado que están "muy orgullosos" de todas las medidas puestas en marcha por el Gobierno de María Guardiola, que "en tres años se ha realizado lo que no se ha hecho en ocho (de gobierno) del PSOE".

Entre estas medidas ha destacado las bajadas de impuestos al alquiler y la compra de vivienda, el programa de aval joven, que han facilitado a casi 3.000 jóvenes la compra de su primera casa.

También se ha referido al Plan Habita, que contempla promover 3.500 viviendas de las cuales más de 600 ya están en ejecución, o la reducción de la burocracia y la recuperación de ayudas a la autopromoción que "eliminó" el PSOE, que en su anterior mandato únicamente construyó 22 viviendas públicas en sus ocho años de gobierno.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha defendido la necesidad de que todos los grupos políticos manifiesten sus visiones "muy contrapuestas" sobre la temática de la vivienda.

Así, ha remarcado que, si bien se habla "mucho" de vivienda, en realidad los partidos no aclaran cómo consideran que se debe financiar el modelo de las políticas de vivienda, después de evidenciarse, ha dicho, que el aplicado hasta ahora "no" ha funcionado.

En este punto, Irene de Miguel ha remarcado que, mientras que "algunos siguen sin entender que (la vivienda) es un derecho y apuestan solamente por especular con él", en verdad a su juicio habría que impulsar un "modelo de vivienda social que garantice el derecho a la misma".

"Las recetas que se han llevado hasta ahora no son precisamente recetas bolivarianas ni recetas chavistas, como diría la extrema derecha. Son las recetas neoliberales que defienden el Partido Popular, que defiende Vox y que también ha defendido, por qué no, el PSOE", ha alertado De Miguel, quien ha advertido de que las políticas hasta ahora han articulado un modelo de vivienda "especulativa y neoliberal", y no "social" como el que a su juicio se necesita.