Asaja Extremadura muestra su satisfacción por las medidas adoptadas por Agricultura frente a la lengua azul

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha mostrado su satisfacción por las medidas adoptadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural frente a la lengua azul.

De esta forma, ha valorado que la Junta de Extremadura haya aceptado las recomendaciones realizadas para favorecer a la ganadería ovina extremeña frente a la enfermedad.

Cabe recordar que Asaja Extremadura instó a la Consejería de Agricultura a que activara un doble protocolo para combatir y erradicar "lo máximo posible" este virus.

La primera parte del protocolo consistía en que el ganadero pudiera comprar la vacuna en los establecimientos autorizados para suministrarla en el caso de que tuviera urgencia.

En este caso, la consejería abonaría el coste de la misma de acuerdo con los precios prefijados que "se ha conseguido subir", por lo que Asaja Extremadura espera que se apruebe en el próximo Consejo de Gobierno la orden reguladora del mismo.

En segundo lugar, que la administración regional dé luz verde por vía de urgencia a compra de un millón de vacunas a un precio más acorde al mercado y que ha sido comunicada este lunes por el consejero de Agricultura, Juan José García.

"Asaja había propuesto, y lo ha conseguido, que la Junta invirtiera en este procedimiento el doble de lo previsto, de 300.000 euros a 600.000 euros", ha recalcado en nota de prensa.

De esta manera, Asaja ha recomendado a los ganaderos a que se acojan a cualquiera de los dos sistemas y procedan a la vacunación de las ovejas, fundamentalmente frente al serotipo 'tres', que es el más virulento.