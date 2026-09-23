La artista Pilar Fernández llena de color el patio noble de la Asamblea de Extremadura con su muestra: ‘La parte que permanece’

La Asamblea de Extremadura ha inaugurado esta mañana una nueva exposición de la mano de Pilar Fernández, artista almendralejense. La sede parlamentaria vuelve a abrir sus puertas al talento extremeño y durante el próximo mes será ‘La parte que permanece’ la obra que pondrá color a su Patio Noble.

Fernández ha agradecido la acogida de la institución, su compromiso y cercanía. Además, durante su intervención, la artista ha explicado el motivo de cada uno de sus cuadros, ligados, en su mayoría, temáticamente a la infancia: “Este trabajo hace referencia a esa etapa de la vida en la que priman la espontaneidad y la verdad, un periodo que se pierde demasiado pronto”.

Por su parte, el Vicepresidente Primero de la Asamblea de Extremadura, Domingo Jesús Expósito, ha mostrado su admiración y reconocimiento a la artista por “representar tan fielmente esa etapa de la vida a través de colores, posturas y miradas”. Expósito ha puesto en valor la capacidad del arte como vía para “dejar en los demás una parte del artista”.

El acto ha finalizado con una visita guiada de todos los presentes por la exposición encabezada por la artista. ‘La parte que permanece’ estará abierta al público durante el próximo mes en horario habitual de la Asamblea