Las actividades de IV Residencia de Cine de Extremadura han arrancado en Guadalupe (Cáceres), donde alrededor de un centenar de profesionales se dan cita esta semana para desarrollar sus películas y donde, a su vez, tendrán lugar múltiples actividades relacionadas como el Extremadura Film Market o la Semana de Cine Extremeño e Iberoamericano.

Una iniciativa que, hasta el próximo domingo, día 22, convertirá los espacios patrimoniales y culturales del municipio cacereño, como son el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, la Real Hospedería y el Centro Cultural y de Congresos, en escenarios de creación, aprendizaje, encuentro e inspiración para los residentes y sus proyectos.

El patrimonio, la cultura y la vida cotidiana de este pueblo extremeño se entrelazarán durante toda esta semana con las historias y los proyectos de cineastas llegados de distintos lugares de Extremadura, otros puntos de España e Iberoamérica.

Los 15 proyectos seleccionados y sus equipos tendrán la oportunidad de avanzar en su desarrollo a través de sesiones de formación, tutorías especializadas y encuentros de trabajo con profesionales del sector de reconocido prestigio.

Así, bajo el lema 'Donde las historias vuelan', la programación ha comenzado este pasado domingo, día 15, con el acto de bienvenida a los residentes y a sus padrinos, Los Robe, la banda integrada por los músicos que acompañaron a Roberto Iniesta, Robe, y que participarán en diferentes momentos de esta edición, informa en nota de prensa la Residencia de Cine de Extremadura.