Ara Sánchez Vera destaca la coordinación entre administraciones como herramienta clave frente a la violencia de género

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez, ha reafirmado el compromiso de la Junta de Extremadura en la lucha contra la violencia de género durante la inauguración del I Congreso Técnico Interinstitucional sobre Violencia de Género, celebrado este miércoles en Almendralejo.

Ara Sánchez Vera ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en la coordinación entre administraciones, fuerzas y cuerpos de seguridad, tribunales de justicia, servicios sanitarios, educativos y sociales, universidades y medios de comunicación para ofrecer una respuesta integral frente a esta problemática social.

En ese sentido, ha asegurado que "la cooperación interinstitucional no es una opción, es una necesidad. Ninguna administración puede luchar sola contra la violencia de género". Por eso ha señalado la importancia de este tipo de congresos "porque nos permiten compartir conocimiento, contrastar experiencias, analizar nuevas realidades y reforzar la coordinación entre quienes trabajamos desde distintos ámbitos para proteger a las víctimas y prevenir la violencia".

La secretaria general de Igualdad y Conciliación ha aseverado que los nuevos escenarios digitales están generando nuevas formas de violencia, especialmente entre la población joven, lo que exige una actualización permanente de los recursos y una formación continua de los profesionales.

Según ha informado, en Extremadura existen actualmente 2.863 casos activos de violencia de género con seguimiento policial y 350 mujeres han sido dadas de alta en la plataforma VioGén en lo que va de año.

Además, 205 mujeres han sido atendidas en los cuatro centros de Atención Integral 24 horas a Víctimas de violencia sexual desde su apertura en 2025.

Ante esta realidad, ha reafirmado que "desde el Gobierno de María Guardiola estamos plenamente comprometidos con la erradicación de todas las formas de violencia". Entre las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico ha destacado "el refuerzo de la financiación de las Oficinas de Igualdad y contra la Violencia de Género, con el objetivo de mejorar las condiciones salariales de su plantilla", y ha reseñado que la Junta de Extremadura sigue "fortaleciendo la red de recursos especializados que atienden, acompañan, protegen y ayudan en su recuperación integral a las víctimas en nuestra región".

Durante su intervención, Ara Sánchez Vera ha subrayado que la violencia de género constituye una de las manifestaciones más crueles de la desigualdad entre mujeres y hombres; y ha recordado que es resultado "de una construcción social que, durante demasiado tiempo, ha asignado roles desiguales a mujeres y hombres, ha normalizado relaciones de poder injustas y ha limitado la libertad de millones de mujeres durante siglos".