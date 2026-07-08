Año Jubilar de Guadalupe aspira a atraer peregrinos de América, Filipinas y España

El Real Monasterio de Guadalupe aspira a reforzar la llegada de peregrinos procedentes de América, Filipinas y España durante el próximo Año Jubilar Guadalupense, que se celebrará del 30 de agosto de 2026 al 8 de septiembre de 2027 y que volverá a convertir a la localidad cacereña en uno de los principales centros de peregrinación del país y del ámbito iberoamericano.

La comunidad franciscana ha constatado en los últimos años un crecimiento sostenido del número de peregrinos, especialmente procedentes de América, donde la devoción a la virgen de Guadalupe mantiene una profunda implantación histórica vinculada a la evangelización del continente y extendida también a Filipinas.

Aunque todavía no existe una previsión oficial, el monasterio trabaja para ofrecer la mejor acogida posible a los miles de fieles que se esperan.

El Año Santo comenzará el 30 de agosto de 2026 con la apertura de la Puerta Santa, uno de los actos más simbólicos de la celebración, que marca el inicio del Jubileo e invita a los fieles a emprender un "camino de conversión, reconciliación y esperanza", según ha destacado la Diócesis de Coria-Cáceres.

La presentación del programa ha contado con la participación del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves; el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo; el vicario general de la diócesis de Coria-Cáceres, Diego Zambrano; y el padre guardián del monasterio, fray Vidal Rodríguez, presidente de la comisión interdiocesana encargada de organizar el Jubileo.

Durante el acto se ha recordado que el Año Jubilar Guadalupense es una gracia concedida por la Santa Sede que permite obtener las indulgencias propias del Año Santo y que únicamente puede celebrarse cuando el 6 de septiembre, festividad litúrgica de Santa María de Guadalupe, coincide en domingo, circunstancia que volverá a producirse en 2026.

El programa incluirá un amplio calendario de celebraciones litúrgicas, peregrinaciones y encuentros dirigidos a distintos ámbitos de la vida eclesial, con jornadas dedicadas a la pastoral de la salud, la educación, la catequesis, la vida consagrada, el clero, los jóvenes, las familias y otros movimientos de la Iglesia.

Entre las novedades de esta edición figuran la publicación de la carta pastoral 'Tu Madre te busca', elaborada conjuntamente por los obispos de la provincia eclesiástica; la renovación de la credencial del peregrino y la creación de una oración oficial que acompañará todas las celebraciones del Año Jubilar.

Fray Vidal Rodríguez ha señalado que el objetivo es que el Jubileo sea "una gran oportunidad para la evangelización, el encuentro y la renovación de la fe", al tiempo que ha destacado el trabajo que desarrolla la comunidad franciscana para preparar la acogida de los peregrinos.

El Año Jubilar incorporará además una obra social que respaldará el proyecto 'Hogar Santa María de Guadalupe. Nuestra Casa', promovido por la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de las Villuercas-Ibores (ASDIVI), con el objetivo de crear en Guadalupe un hogar para entre cuatro y seis personas con discapacidad intelectual que favorezca su autonomía y les proporcione una alternativa residencial adaptada a sus necesidades.

El Jubileo concluirá el 8 de septiembre de 2027, festividad de Santa María de Guadalupe, patrona de Extremadura, tras un año de celebraciones con las que el monasterio pretende reforzar la dimensión espiritual del santuario y consolidar su proyección cultural, turística e internacional como uno de los principales destinos de peregrinación de España.