AMUS recupera al milano real en el suroeste peninsular con la liberación de 126 ejemplares

La población de milano real en el suroeste de la Península Ibérica ha experimentado una notable recuperación con el desarrollo del proyecto LIFE Eurokite, impulsado por AMUS-Acción por el Mundo Salvaje, que ha permitido liberar 126 ejemplares entre 2022 y 2025 y alcanzar en 2026 un total de 11 parejas reproductoras y siete pollos.

El proyecto se inició en 2020 ante la situación crítica de la especie en el límite de las provincias de Badajoz y Huelva, donde apenas quedaban entonces entre dos y tres parejas reproductoras, según explica AMUS en nota de prensa.

El objetivo de las liberaciones ha sido establecer una población estable y autosuficiente de milano real, una rapaz de mediano tamaño catalogada en España como especie ‘En Peligro de Extinción’.

Los 126 ejemplares liberados procedían de Inglaterra y fueron trasladados al suroeste peninsular mediante la colaboración de AMUS con diferentes entidades españolas y británicas.

Los buenos resultados superan las expectativas

Según AMUS, los resultados obtenidos en 2026 han superado las expectativas iniciales, con 11 parejas reproductoras localizadas y siete pollos nacidos.

Siete de estas parejas se encuentran a menos de diez kilómetros del punto de liberación, en los términos municipales de Oliva de la Frontera, Valencia del Mombuey y Zahínos, en la provincia de Badajoz, mientras que otras tres se sitúan entre diez y veinte kilómetros, dos de ellas en Encinasola (Huelva) y una en Amareleja (Portugal).

La undécima pareja se ha localizado a unos 100 kilómetros al noreste de la zona de liberación, en el municipio de Aljucén, al norte de la provincia de Badajoz.

De las 11 parejas detectadas, cinco están formadas exclusivamente por ejemplares liberados en el marco del proyecto, mientras que las otras seis están integradas por milanos liberados y ejemplares de origen desconocido.

Según AMUS, este hecho demuestra que la presencia de los ejemplares reintroducidos está sirviendo como “reclamo” para atraer a otros milanos reales procedentes de diferentes zonas y favorecer su asentamiento, lo que puede acelerar el crecimiento de la población.

La organización considera que la población continuará aumentando durante los próximos años, ya que el milano real alcanza la madurez reproductora entre los dos y tres años.

De esta forma, los ejemplares liberados en 2024 y, especialmente, los de 2025 podrán incorporarse a la población reproductora durante 2027 y 2028.

Además, las parejas que ya se han establecido, muchas de ellas en su primera reproducción, podrán incrementar progresivamente el número de pollos.

Recuperación transfronteriza

El proyecto ha tenido también un resultado destacado en Portugal, donde una de las parejas se ha establecido en el municipio de Amareleja.

La presencia de esta pareja supone el regreso del milano real como especie reproductora al sur de Portugal, donde llevaba más de una década extinguido como reproductor y está catalogado como ‘Críticamente en Peligro’.

AMUS espera que esta pareja pueda convertirse en el inicio de un proceso de recuperación de la especie en el sur del país vecino.

Pese a los resultados obtenidos, la organización considera necesario continuar trabajando para identificar y reducir las amenazas que afectan a la especie. En este sentido, las colisiones y electrocuciones en líneas eléctricas han tenido un impacto reducido en el área del proyecto gracias a la colaboración con las compañías eléctricas.

Sin embargo, el envenenamiento continúa siendo una amenaza relevante para las rapaces en amplias zonas de la Península Ibérica, por lo que AMUS reclama mantener la colaboración con las autoridades ambientales para combatir esta práctica delictiva.

Aunque el proyecto LIFE Eurokite finalizará a finales de 2026, AMUS continuará realizando el seguimiento de la población, con especial atención a la localización de nidos y la detección de amenazas.

Para ello, la organización prevé mantener el marcaje mediante GPS del mayor número posible de ejemplares en la zona de liberación, con el objetivo final de consolidar una población de entre 20 y 25 parejas reproductoras.

Asimismo, está previsto que en 2027 se ponga en marcha un proyecto de turismo de naturaleza vinculado a la conservación del milano real, con el propósito de generar también un impacto económico positivo en las poblaciones locales que conviven con esta especie.

El proyecto ha contado con el apoyo de LIFE Eurokite, Endesa, Mossy Earth, Diputación de Badajoz, Saeta Yield, Fundación Biodiversidad, Rewilding Europe, Iberia, Fundación Banco Santander y KITE Optics, además de la colaboración de diferentes administraciones, municipios y organizaciones españolas, portuguesas y británicas.