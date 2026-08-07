Almendralejo coordina la vendimia con la llegada de unos 2.000 temporeros

La localidad pacense de Almendralejo ha celebrado este jueves la Junta de Seguridad para coordinar el dispositivo de la campaña de la vendimia, recientemente iniciada y para la que estiman la llegada de entre 1.000 y 2.000 trabajadores temporeros, cifra similar a la de años anteriores.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado tras la reunión la coordinación existente entre las administraciones y las fuerzas de seguridad para afrontar tanto los problemas de convivencia como los relacionados con la seguridad ciudadana durante la campaña agrícola en Tierra de Barros.

En cuanto a la vigilancia del campo, Quintana ha recordado que en las dos últimas campañas no se han registrado denuncias por robos de uva, mientras que sí se producen sustracciones en la aceituna.

En este sentido, ha asegurado que el dispositivo desarrollado el pasado año permitió reducir de forma importante los robos de aceituna, por lo que se mantendrá la misma línea de trabajo.

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana de Almendralejo, Juliana Megías, ha explicado que el Ayuntamiento ya trabaja sobre el terreno porque los primeros temporeros han comenzado a llegar a la ciudad, donde muchos permanecen únicamente unos días antes de desplazarse a otras zonas agrícolas.

Según la edil, Policía Local y Policía Nacional realizan un seguimiento continuo de los lugares donde se concentran estas personas y mantienen una coordinación permanente con los Servicios Sociales municipales, especialmente para atender situaciones relacionadas con menores y familias desplazadas.

La Junta Local de Seguridad también ha abordado el dispositivo especial para la Feria de la Piedad, que se celebra del 12 al 17 de agosto y que contará con más de 500 servicios prestados por Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos, además de la colaboración de las distintas áreas municipales y administraciones implicadas.

Megías ha subrayado que la coordinación entre todas las instituciones ha sido “la clave del éxito” en años anteriores y volverá a ser el eje del operativo de este año.

El dispositivo incluirá refuerzos en los accesos y salidas de la ciudad con controles de alcohol y drogas por parte de la Guardia Civil, así como una mayor presencia policial en el recinto ferial, los conciertos y la plaza de toros.

Sobre la celebración de los fuegos artificiales, Quintana ha indicado que todavía no existe una decisión definitiva, ya que dependerá del nivel de riesgo por incendios que marque la situación meteorológica en los próximos días.