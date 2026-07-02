CALOR

Alerta naranja por calor en toda la provincia de Badajoz, salvo en la Siberia, así como en la meseta cacereña y Villuercas-Montánchez

Ya este miércoles la ciudad de Badajoz, con 42,5º marcó la segunda temperatura más alta del todo el país.

Redacción

Extremadura |

Alerta naranja por calor en toda la provincia de Badajoz, salvo en la Siberia, así como en la meseta cacereña y Villuercas-Montánchez
Alerta naranja por calor en toda la provincia de Badajoz, salvo en la Siberia, así como en la meseta cacereña y Villuercas-Montánchez | AEMET

Este jueves la región se situará de nuevo bajo riesgo naranja por altas temperaturas. El aviso estará activo en toda la provincia de Badajoz, salvo en la Siberia extremeña, así como en la meseta cacereña y en Villuercas y Montánchez. En la Siberia, comarcas de Tajo y Alagón y Norte cacereño el aviso será amarillo. Para mañana viernes la AEMET prevé esas mismas alertas desde la 1 del mediodía y hasta las 9 de la noche.

Ya ayer Badajoz registró 42,5 grados, dato que situó a la capital pacense como la cuarta temperatura más alta de España. Olivenza alcanzó los 42,4 grados, quinta más alta del país, Alburquerque fue la novena con 41,9 grados y otras nueve localidades extremeñas superaban ayer los 41 grados. Temperaturas diurnas que dieron paso a una madrugada y una noche tropical y tórrida en toda la región.

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