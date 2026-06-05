Alcanzado un preacuerdo en el ERE en Nestlé que rebaja de 301 a 242 los trabajadores afectados

Nestlé España y los sindicatos con representación en la empresa han llegado a un preacuerdo para el expediente de regulación de empleo (ERE) que rebaja de 301 a 242 los trabajadores afectados, algunos de ellos en la planta que la multinacional tiene en Miajadas (Cáceres).

Según ha informado este jueves CCOO Industria y CSIF en sendos comunicados, el preacuerdo permite reducir el impacto en la plantilla mediante la posibilidad de cubrir posiciones por sustitución (plan de recolocación interna), lo que permitiría rebajar a 178 los puestos extinguidos.

Sindicatos y empresa acordaron establecer el criterio de voluntariedad para acogerse al expediente: la indemnización pactada para quienes tengan menos 54 años será de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades.

Las personas que tengan 63 años o más recibirán un pago único equivalente al 75% del salario por 18 mensualidades y también se ha acordado un plan de rentas para las personas que tengan a partir de 54 años, mediante un convenio especial con la Seguridad Social.

La empresa, según las mismas fuentes, pagará un complemento de entre el 58 y el 65% del salario bruto, en función de la edad, que se actualizará anualmente hasta que cumplan los 63 años, y quienes se acojan a esta opción y quienes tengan más de 63 años, mantendrán los beneficios sociales.

Todas las personas afectadas por el expediente cobrarán también dos complementos: uno por antigüedad en la empresa, que estará entre los 15.000 y los 30.000 euros, dependiendo del tiempo que lleven trabajando en Nestlé y otro en función de la edad que tenga la persona trabajadora, que se situará entre los 10.000 y los 20.000 euros.

El expediente afecta a las oficinas centrales de Esplugues de Llobregat (Barcelona); a las plantas de La Penilla (Cantabria), Girona, Reus (Tarragona), Miajadas (Cáceres), Pontecesures (Pontevedra) y Sebares (Asturias) y a quienes trabajan en las oficinas, delegaciones de ventas y centros de distribución y logística de Madrid, Sevilla, Bilbao, Guadalajara, Las Palmas y Toledo.