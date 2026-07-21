Agricultura suministra 45 toneladas de paja a las explotaciones ganaderas de Valdefuentes afectadas por un incendio forestal en julio

El director general de Agricultura y Ganadería, Julio Rojas Pastor, ha entregado este lunes al Ayuntamiento de la localidad cacereña de Valdefuentes y a la cooperativa de ganaderos de la zona un total de 45 toneladas de paja para alimentar al ganado, y atender las necesidades más urgentes de los ganaderos afectados por el incendio forestal registrado a principios del mes de julio.

Este fuego quemó las reservas de paja almacenadas en varias explotaciones, dejando a sus titulares sin sustento suficiente para el ganado.

Rojas ha proporcionado las pacas de paja al alcalde de Valdefuentes, Álvaro Arias, y al presidente de la cooperativa de ganaderos de las Torres, Domingo Donaire, para facilitar su distribución.

Con esta actuación, la Junta de Extremadura reafirma su apoyo al sector ganadero ante las consecuencias de los incendios forestales y contribuye a atender las necesidades más acuciantes de las explotaciones afectadas.