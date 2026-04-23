BORRASCAS

Agricultura publica una primera relación de 876 beneficiarios de las ayudas para daños por borrascas

Las cuantías que aparecen en este listado provisional podrían minorarse en caso de concurrencia con otras ayudas, subvenciones o ingresos cuya suma podría superar los límites establecidos en la normativa comunitaria aplicable en cada caso.

Redacción

Extremadura |

Agricultura publica una primera relación de 876 beneficiarios de las ayudas para daños por borrascas
Agricultura publica una primera relación de 876 beneficiarios de las ayudas para daños por borrascas | ASAJA

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en su sede electrónica una primera relación de 876 beneficiarios de las ayudas para compensar los daños causados por las borrascas en explotaciones agrarias de Andalucía y Extremadura que no han sido indemnizados por el seguro. El importe total de esta ayuda a los agricultores y ganaderos beneficiarios sería de 5,2 millones de euros.

Según ha detallado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en una nota, las cuantías que aparecen en este listado provisional podrían minorarse en caso de concurrencia con otras ayudas, subvenciones o ingresos cuya suma podría superar los límites establecidos en la normativa comunitaria aplicable en cada caso.

El Real Decreto Ley 5/2026, de 17 de febrero, que establece medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, incluye una ayuda para los agricultores y ganaderos que tienen contratada una póliza de seguro agrario con franquicia para compensarles por los daños no indemnizados por ésta.

Así, los 876 agricultores y ganaderos incluidos en la relación publicada disponen de un acta de tasación definitiva. Los beneficiarios dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para rechazar la ayuda o comunicar errores materiales de identificación o de información personal, exclusivamente a través del formulario electrónico disponible en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dicho formulario estará activo desde el martes 28 de abril hasta el 5 de mayo, ambos incluidos.

No obstante, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicará nuevas resoluciones con más beneficiarios de esta línea de ayuda. Se trata de la segunda medida de apoyo para los agricultores y ganaderos titulares de pólizas de seguro agrario que sufrieron daños en sus explotaciones como consecuencia de las borrascas sucedidas entre los meses de enero y febrero.

Además, el Ministerio ya abonó 24 millones de euros para incrementar la subvención ya concedida a la contratación del seguro agrario hasta el máximo permitido en la normativa comunitaria, un 70 por ciento del coste de la póliza.

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