Agricultura publica una primera relación de 876 beneficiarios de las ayudas para daños por borrascas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en su sede electrónica una primera relación de 876 beneficiarios de las ayudas para compensar los daños causados por las borrascas en explotaciones agrarias de Andalucía y Extremadura que no han sido indemnizados por el seguro. El importe total de esta ayuda a los agricultores y ganaderos beneficiarios sería de 5,2 millones de euros.

Según ha detallado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en una nota, las cuantías que aparecen en este listado provisional podrían minorarse en caso de concurrencia con otras ayudas, subvenciones o ingresos cuya suma podría superar los límites establecidos en la normativa comunitaria aplicable en cada caso.

El Real Decreto Ley 5/2026, de 17 de febrero, que establece medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, incluye una ayuda para los agricultores y ganaderos que tienen contratada una póliza de seguro agrario con franquicia para compensarles por los daños no indemnizados por ésta.

Así, los 876 agricultores y ganaderos incluidos en la relación publicada disponen de un acta de tasación definitiva. Los beneficiarios dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para rechazar la ayuda o comunicar errores materiales de identificación o de información personal, exclusivamente a través del formulario electrónico disponible en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dicho formulario estará activo desde el martes 28 de abril hasta el 5 de mayo, ambos incluidos.

No obstante, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicará nuevas resoluciones con más beneficiarios de esta línea de ayuda. Se trata de la segunda medida de apoyo para los agricultores y ganaderos titulares de pólizas de seguro agrario que sufrieron daños en sus explotaciones como consecuencia de las borrascas sucedidas entre los meses de enero y febrero.

Además, el Ministerio ya abonó 24 millones de euros para incrementar la subvención ya concedida a la contratación del seguro agrario hasta el máximo permitido en la normativa comunitaria, un 70 por ciento del coste de la póliza.