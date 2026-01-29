Los agricultores extremeños recibieron 355,5 millones del Feaga hasta el 31 de diciembre

Las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) alcanzaron los 3.802,45 millones de euros hasta el pasado 31 de diciembre -355,5 millones en el caso de Extremadura-, lo que equivale al 66,45 % de lo pagado en todo el ejercicio anterior, que finalizó el 15 de octubre de 2025.

Así figura en el último informe mensual (diciembre de 2025) del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) sobre los pagos del Feaga, en el que se contabilizan los dos primeros meses y medio del año fiscal 2026, que comenzó el 16 de octubre de 2025 y finalizará el 15 de octubre de este año.

De esos 3.802,45 millones, el importe abonado más abultado es el de la ayuda básica a la renta por la sostenibilidad (1.939,03 millones), seguido del correspondiente a ecorregímenes (840,57), la ayuda complementaria a la renta redistributiva (412,7) y la ayuda a la renta asociada (386,67).

Por organismos pagadores, los pagos más importantes desde que se inició este ejercicio han sido realizados por la comunidad autónoma de Andalucía (1.050,66 millones de euros), Castilla y León (785,79 millones) y Castilla la Mancha (548,13 millones).