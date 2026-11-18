Una patrulla de la Guardia Civil salvó el pasado domingo la vida de un hombre de 74 años en la localidad pacense de Campanario que no podría respirar debido a que se había atragantado mientras desayunaba.

Los agentes se encontraban en un establecimiento de hostelería de la localidad cuando la víctima se les acercó pidiendo auxilio desesperadamente al no poder respirar. En ese momento dos agentes comenzaron a practicarle la maniobra de Heimlich, mientras el tercer componente de la patrulla activaba los servicios sanitarios a través de nuestra central.

Fuentes de la Guardia Civil señalan que tras unos minutos de "tensión y esfuerzo", los agentes lograron desobstruir sus vías respiratorias, permitiendo que el hombre volviera a respirar con normalidad. Una vez comprobado que se encontraba en perfecto estado y totalmente recuperado, la patrulla continuó con su servicio.