La AECC presenta en Mérida un modelo de atención al cáncer "más humano e integral"

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha presentado este miércoles en Mérida un nuevo modelo de atención integral para pacientes y familiares basado en la humanización en un acto con el que se ha conmemorado el Día Mundial Contra el Cáncer.

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Cáceres, Pedro Pastor, ha inaugurado el evento, en donde ha resaltado que "cada cáncer es diferente".

"Humanizar la atención frente al cáncer es asumir un compromiso conjunto. Es entender que no basta con tratar la enfermedad, sino que debemos cuidar a la persona", ha explicado.

Este nuevo modelo surge tras un "amplio y ambicioso" proceso de escucha a los pacientes oncológicos y a sus familiares para incorporarlos en el proceso de definición y diseño del modelo, con el fin de conocer qué aspectos y temas son prioritarios para ellos.

Su opinión, ha destacado la AECC en nota de prensa, es la que conforma este nuevo concepto de humanización que se traduce en cuatro grandes ejes de actuación que son la atención integral a la persona; la autonomía y participación de las personas con cáncer; nuevos espacios asistenciales y la promoción del bienestar y formación de los profesionales sanitarios.

En la región, esta búsqueda de la humanización se ha plasmado en los últimos tiempos en nuevos espacios para familiares y pacientes en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres y en el Hospital Tierra de Barros de Almendralejo.

EL IMPACTO DEL CÁNCER EN EXTREMADURA

El cáncer es considerado el problema sociosanitario más importante a nivel nacional y mundial. En España, hay 2,2 millones de personas con algún tipo de cáncer y cada año se diagnostican casi 300.000 casos nuevos, una tendencia que va al alza debido, entre otros factores, al envejecimiento de la población y a los hábitos de vida saludables. Además, en España, el cáncer se ha convertido la primera causa de muerte.

En Extremadura, en 2023, se produjeron 6.252 nuevos diagnósticos de cáncer. Colorrectal, mama, pulmón, colon y próstata son los tumores con mayor cantidad de nuevos diagnósticos en la región.

La Asociación Española Contra el Cáncer atendió en 2025 a un total de 5.440 personas en las provincias de Cáceres y Badajoz, entre pacientes y familiares. Todos los servicios de la Asociación son gratuitos.

De todo ello se ha hablado en el evento de este miércoles en una mesa redonda en la que han participado el subdirector de Cuidados y Humanización del Servicio Extremeño de Salud, José María Villa; la paciente Ana María García, la familiar de paciente Amparo Toribio y coordinadora de Usuarios y Pacientes de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres, Beatriz Bravo.

Moderada por la periodista Noelia López Boluda, la mesa ha servido para debatir y visibilizar las necesidades de las personas con cáncer y sus familiares, el enfoque profesional y la importancia de apostar por este modelo de humanización.

Además de con este evento, la Asociación Española Contra el Cáncer ha conmemorado este 4 de febrero en más de un centenar de localidades de la región, con la lectura de su manifiesto en buena parte de ellas, incluyendo Badajoz, Cáceres y Plasencia.

UN PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA CENTROS SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS

Para implantar este modelo de humanización, la Asociación Española Contra el Cáncer ha puesto en marcha un programa de acompañamiento a centros sanitarios y sociosanitarios basado en cuatro dimensiones estratégicas.

La primera es atención integral a la persona, ya que humanizar la atención sanitaria es comprender que cuidar no solo es tratar la enfermedad, sino acompañar a una persona en todas sus dimensiones, abordando el tratamiento de la persona con cáncer de una manera holística como eje asistencial.

Esta primera dimensión, transforma la lógica del sistema: ya no se trata de añadir apoyos complementarios, sino de integrar el bienestar psicológico y social como un derecho estructural, inseparable del cuidado clínico a lo largo de todo el proceso asistencia.

Por este motivo, la Asociación Española Contra el Cáncer trabajará con los centros para que las personas con cáncer puedan recibir la atención integral que necesitan y demandan. Además, para responder a las necesidades trasladadas por pacientes y familiares, la Asociación ha ampliado su cartera de servicios: fisioterapia, logopedia, nutrición, actividades grupales o atención jurídico-laboral, entre otros muchos.

La segunda dimensión es autonomía y participación de los pacientes. Humanizar la atención sanitaria implica garantizar el derecho de cada persona a comprender su situación, a tomar decisiones informadas sobre su salud y a participar en el sistema que le atiende, reforzando así su autonomía.

Para dar respuesta a esa necesidad, la asociación crea la primera Red de Pacientes con Voz con una convocatoria para ayudar a otras entidades de pacientes a incluir la experiencia del paciente en su actividad y generar una comunidad de personas con cáncer capaces de intervenir, aportar y modificar desde su participación en otras entidades, tal y como ha hecho ya la asociación.

La dimensión 3 es la correspondiente a nuevos entornos asistenciales que estén humanizados y accesibles, incluyendo todos aquellos elementos que determinan la experiencia de las personas con cáncer como son los tiempos de espera, los circuitos asistenciales o la preservación de la intimidad de las personas.

Para ello, la AECC, además de renovar sus propios espacios para responder a esta necesidad, ayudará a estos centros sanitarios y sociosanitarios a diseñar espacios que refuerce la experiencia asistencial, aportando apoyo integral más allá del tratamiento clínico.

Finalmente, la dimensión cuarta, bienestar y formación de los profesionales sanitarios, contempla la necesidad de promover el bienestar y la formación del personal sociosanitario porque no puede haber atención humanizada sin profesionales cuidados y formados.

Esta formación se realizará en materias como la comunicación de malas noticias para disminuir el sufrimiento que provoca el diagnóstico en pacientes y familiares.

"Apostar por estas habilidades no solo humaniza la atención, sino que optimiza resultados clínicos y eficiencia organizativa. Invertir en comunicación y gestión emocional es invertir en un sistema más cercano, seguro y eficaz", ha señalado la AECC.