Adif licita por 3,6 millones la instalación de nuevos vallados en la línea a su paso por cuatro localidades pacenses

Adif ha licitado el contrato para la reposición y ejecución de más de 9,7 kilómetros de cerramientos en distintos puntos kilométricos de la línea Ciudad Real-Badajoz, con un importe superior a los 3,6 millones de euros.

En concreto, se actuará en la traza ferroviaria ubicada en el entorno de los municipios pacenses de Don Álvaro, Don Benito, Mérida y Villanueva de la Serena.

Las actuaciones responden a la "necesidad de reforzar la protección de la infraestructura en el entorno de estas poblaciones que han experimentado un importante crecimiento urbano", con el fin de "disuadir de intrusiones y tránsitos indebidos por las vías", señala Adif en nota de prensa.

De esta forma, la instalación de cerramientos en estos ámbitos incrementará las condiciones de seguridad tanto para los ciudadanos como para las circulaciones ferroviarias.